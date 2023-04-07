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Відправлення з Aliexpress на Укрпошту: що буде, якщо не забрати посилку

7 Квітня 2023, 15:33
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
посилки з Укрпошти
Джерело: Факти ICTV

Міжнародні відправлення в Україну продовжують користуватися своєю популярністю. Особливо це стосується інтернет-магазину Aliexpress. Користувачі обирають китайський маркет через його різноманітні товари, доступність і, звісно ж, низькі ціни.

Зазвичай відправлення з Китаю роблять за допомогою Укрпошти. Проте під час процесу покупці можуть зіткнутися з неприємними тонкощами. Зокрема це стосується і терміну зберігання таких посилок. Адже повернути своє замовлення, якщо пройшов зазначений час очікування, досить складно.

Що буде, якщо не забрати посилку з Укрпошти, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Скільки зберігається посилка з Aliexpress

Усі відправлення, що прибувають на Укрпошту, мають свої терміни зберігання. Це стосується і міжнародних посилок.

– Якщо неможливо вручити відправлення одержувачу, воно зберігається у поштовому відділенні місця призначення протягом місяця з дня надходження, – відповідь Укрпошти.

Проте термін зберігання можна подовжити за додаткову плату. Тоді ваше замовлення утримуватимуть до двох місяців з дня його надходження.

Куди відправляють посилки з Aliexpress після закінчення терміну зберігання

Після того, як термін зберігання закінчується, а користувач не встиг забрати посилку, вона повертається відправнику. У випадку з Aliexpress – у Китай.

За пересилання сплачує відправник.

Якщо ви все ж таки хочете отримати відправлення, але посилка повернулась у Китай, Укрпошта радить звертатися до продавця безпосередньо.

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