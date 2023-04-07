Международные отправления в Украину продолжают пользоваться своей популярностью. Особенно это касается интернет-магазина Aliexpress. Пользователи выбирают китайский маркет из-за его разнообразных товаров, доступности и, конечно же, низких цен.
Обычно отправления из Китая совершают с помощью Укрпочты. Однако во время процесса покупатели могут столкнуться с неприятными тонкостями. В частности это касается и срока хранения таких посылок. Ведь вернуть свой заказ, если прошло указанное время ожидания, достаточно сложно.
Что будет, если не забрать посылку из Укрпочты, рассказывают Факты ICTV.
Сколько хранится посылка с Aliexpress
Все отправления, прибывающие на Укрпочту, имеют свои сроки хранения. Это касается и международных посылок.
— Если невозможно вручить отправление получателю, оно хранится в почтовом отделении места назначения в течение месяца со дня поступления, — ответ Укрпочты.
Однако срок хранения можно продлить за дополнительную плату. Тогда ваш заказ будут удерживать до двух месяцев со дня его поступления.
Куда отправляют посылки с Aliexpress после окончания срока хранения
После того, как срок хранения заканчивается, а пользователь не успел забрать посылку, она возвращается отправителю. В случае с Aliexpress — в Китай.
Пересылку оплачивает отправитель.
Если вы все же хотите получить отправление, но посылка вернулась в Китай, Укрпочта советует обращаться к продавцу напрямую.