Щодня ворог намагається знищити критичну інфраструктуру України, хоче залишити українців без світла, води та опалення.

Останні атаки російських військ спричинили відключення світла у багатьох містах та селах, а у Києві та області запровадили графік відключення електроенергії. На такий випадок в оселі повинні бути запаси їжі та води.

Головне питання – що робити з продуктами у холодильнику та морозилці. Адже пролежати довго без електрики вони не зможуть.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізнавалися, скільки морозилка та холодильник тримають холод без електрики, та зібрали лайфхаки, які допоможуть подовжити життя продуктам.

Скільки холодильник та морозилка тримають температуру

Загалом оптимальна температура для продуктів:

у холодильнику – має бути 4°С або нижче;

або нижче; у морозильній камері – 0°С чи нижче.

Скільки часу триматимуть холод ці прилади, залежить від їхньої моделі та року виготовлення. Сучасніші моделі холодильників зберігатимуть оптимальну температуру близько 20 год, а морозилки – більше доби. Старенькі – втратять здатність до охолодження за 4-6 год.

Це також залежить від температури в оселі – якщо вона висока, холод залишить холодильник швидко. Зараз ситуація інша, у квартирах українців не надто тепло, тому продукти можуть зберігатися в холодильнику без електрики близько 5-8 год.

Крім того, варто дотримуватись кількох правил після вимкнення електрики:

не відчиняйте холодильник та морозилку без потреби;

перегляньте продукти, що у вас зберігаються, та позбудьтеся тих, які вже почали псуватися;

якщо світла немає давно, перевірте температуру в холодильнику за допомогою термометра: якщо вона піднялася вище 4°С – продукти доведеться викинути.

Як зберегти продукти без електрики

Про можливі перебої зі світлом вже відомо всім, тому заздалегідь підготуйтеся:

заморозьте контейнери з водою – вони допоможуть зберегти в холодильнику потрібну температуру, коли світло відключиться;

вони допоможуть зберегти в холодильнику потрібну температуру, коли світло відключиться; купіть блочний або сухий лід – коли світло зникне, покладіть його у морозильну камеру та холодильник ( продукти будуть у безпеці до 4 год у холодильнику, близько доби у напівпорожній морозильній камері та до двох діб – у повній морозилці);

– коли світло зникне, покладіть його у морозильну камеру та холодильник ( до 4 год у холодильнику, близько доби у напівпорожній морозильній камері та до двох діб – у повній морозилці); якщо світла немає більше 5 год, помістіть лід або воду, заморожену у контейнерах, з морозилки до холодильника.

Якщо електрику не дають вже довгий час, потрібно рятувати продукти, що залишилися. Наприклад, молочні продукти (молоко, масло, сметана) можна помістити в окремі банки та поставити у миску з холодною водою. Таку воду потрібно змінювати щодня.

Твердий сир, ковбасу та рибу потрібно загорнути у натуральну тканину, змочену у солоній воді, а потім загорнути у харчовий папір. Так зберігати продукти можна на балконі чи підвіконні.

А ось яйця можуть протриматися за кімнатної температури близько тижня. Щоб вони точно не зіпсувались, ретельно вимийте їх у солоній воді, насухо витріть та помістіть у мішечок з рисом.

Найскладніше – зберегти м’ясо. Якщо в морозилці зберігаються заморожені м’ясні шматочки, їх варто перекласти в термопакет чи термосумку.

Або скористатися старим лайфхаком – помістити м’ясо у пакет та підвісити за вікно. Проводити такі маніпуляції варто у похмуру погоду. Коли м’ясо розморозиться, відваріть його (або підсмажте).

Якщо на момент відключення електрики м’ясо лежало в холодильнику, його потрібно відварити у солоній воді та перекласти у контейнер. Тару слід щільно закрити та поставити на балкон. У такому вигляді м’ясо зможе пролежати до 48 год.

Інші продукти, що зберігалися у вашій морозильній камері, необхідно покласти у пакет, загорнути плівкою з бульбашками (вона не пропускає тепло) та зверху накрити газетою чи папером. Таку конструкцію слід тримати у холодному місці – на балконі чи на підвіконні.