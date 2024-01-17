Ламінат – це популярне, довговічне та зручне в експлуатації покриття для підлоги. Якщо ви вирішили зробити ремонт у своєму будинку та укласти ламінат, то цю роботу можна зробити самостійно. Для цього знадобиться чітка інструкція та трохи терпіння.

Про те, як правильно укласти ламінат, як впоратися зі складними місцями та отримати гарну рівну підлогу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Підготовка матеріалів для укладання ламінату

Якщо у вас йде капітальний ремонт, не купуйте ламінат задовго до його укладання, щоб уникнути пошкоджень під час проведення інших робіт. Ламінату достатньо відлежати в приміщенні, де він укладатиметься, два дні, щоб зрівнялася температура та вологість матеріалу та кімнати.

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Підкладку під ламінат купуйте чітко за розміром приміщення, а ламінату потрібно приблизно на 10% більше з урахуванням підрізування та відходів.

Крім ламінату та підкладки, вам знадобляться деякі інструменти та витратні матеріали:

рулетка, косинець та циркуль для розмітки;

простий чи будівельний олівець;

гострий ніж, ножівка з дрібним зубом або електролобзик для обрізання ламелей;

невеликий молоток чи киянка;

стамеска;

пір’яні свердла;

дриль або шуруповерт, на крайній випадок викрутка;

перфоратор;

скоби для ламінату;

гідроізоляція (якщо її немає у складі підкладки);

плінтус із фурнітурою;

перехідні пороги (для дверних отворів та великих приміщень);

клей, малярна стрічка та скотч для з’єднань.

Підготовка підлоги до укладання ламінату

Щоб ламінат ліг красиво і прослужив довго, його потрібно укладати тільки на рівну підлогу без горбів та ям. Якщо в кімнаті є загальний ухил, але поверхня підлоги рівна, це не завадить якісному укладанню.

Підготовка дерев’яної підлоги:

перевірте підлогу на відсутність прогинів, скрипів та інших дефектів та усуньте їх;

перевірте підлогу на перепади висоти, за необхідності її потрібно відциклювати та вирівняти.

Підготовка бетонної підлоги до укладання ламінату:

очистіть підлогу від сміття, перевірте перепади по висоті;

якщо підлога рівна, очистіть її ще раз за допомогою пилососа;

якщо підлога не рівна, доведеться вирівнювати поверхню шліфуванням або заливати новий шар бетону;

Після заливання бетону ламінат можна укладати не раніше ніж через 28 днів.

Підготовка до укладання ламінату на лінолеум:

перевірте перепади по висоті;

якщо підлога рівна, ламінат можна укладати зверху – так можна заощадити і не використовувати гідроізоляцію;

якщо підлога нерівна, лінолеум потрібно зняти і вирівняти основу.

Вибір способу укладання ламінату

Ламінат можна укладати вздовж однієї зі стінок кімнати або по діагоналі. Вибір способу залежить від кількох факторів.

Під час вибору способу укладання потрібно враховувати такі моменти:

Свої сили та досвід. Якщо ви ніколи не укладали ламінат, вибирайте укладання вздовж стіни – це більш легкий та швидкий спосіб. Наявність чи відсутність фасок на ламінаті. Якщо на ламінаті немає фасок, його потрібно укладати паралельно сонячним променям від вікна, щоб стики були менш помітними. Потрібні візуальні ефекти. Якщо приміщення вузьке, ламінат потрібно укладати впоперек, щоб візуально розширити простір.

Встановлення гідроізоляції та підкладки

Ламінат може деформуватися від вологи. Тому якщо покриття укладається на бетонну підлогу, потрібна спеціальна гідроізоляція або поліетиленова плівка щонайменше 200 мікрон. Без неї можна обійтися, якщо:

ламінат укладається на дерев’яну підлогу чи лінолеум;

гідроізоляція є у складі підкладки.

Гідроізоляція стелиться з нахлестом 20 см, а всі стики склеюються міцним скотчем. Смуги гідроізоляції кладуться в тому ж напрямку, в якому укладатиметься ламінат.

Зверху на гідроізоляцію укладається підкладка у напрямку, перпендикулярному смужкам гідроізоляції та ламінату. Листи підкладки кладуться встик і з’єднуються скотчем.

І гідроізоляція, і підкладка кладуться відразу на всю площу приміщення, де укладатиметься ламінат. Якщо класти частинами, вони можуть зміститися.

Розрахунок розкладки ламелей

Перш ніж укласти перший ряд, приміряйте, як ляжуть дощечки по ширині та довжині кімнати. Щоб ламелі по краях покриття добре трималися, вони повинні бути не менше 20-30 см завдовжки та мінімум 5 см завширшки. Тому, можливо, доведеться підрізати дощечки першого ряду, щоб останній був шириною хоча б 5 см. Те саме стосується і довжини ламелів.

Розрахуйте з урахуванням деформаційного шва по периметру кімнати. Зазор між стіною та ламінатом повинен бути 7-10 мм, щоб ламінат міг вільно реагувати на перепади температури та вологості у приміщенні.

Для цієї ж мети встановлюються розділові пороги в приміщеннях, довжина яких перевищує 8 м.

Встановлення розділових порогів зазвичай планують у менш помітних місцях або в дверних отворах.

Укладання ламінату

Укладання першого ряду ламінату – це найскладніший етап. Усі наступні ряди копіюватимуть перший і вкладатимуться набагато швидше. Щоб ламінат ліг правильно та красиво:

з’єднайте ламелі першого ряду, клацнувши замки між ними;

поставте біля стіни на початку та в кінці ряду клини, щоб залишився деформаційний зазор (використовуйте обрізки ламінату);

останню дощечку у ряду не підрізайте, а покладіть зверху внапуск і відзначте олівцем місце відрізу;

обріжте останню ламель та встановіть її на місце.

Щоб обережно відрізати ламінат, використовуйте ножівку або лобзик з дрібними зубами і не прикладайте великих зусиль, щоб не було сколів по краю. Для додаткового захисту від пошкодження зрізу наклейте зверху на лінію відрізу малярну стрічку.

Після першого ряду решта укладаються аналогічно. Шматки, що залишилися після обрізки ламелів, можна використовувати для початку наступного ряду, щоб заощадити матеріал. Для встановлення ламелей останнього ряду може знадобитися Z-подібна скоба, яка полегшить процес, коли до засувок важко підібратися.

Фінальна стадія укладання ламінату

Щоб робота виглядала завершеною та акуратною, по периметру ламінату потрібно встановити пороги та плінтуси.

Існує кілька типів перехідних порогів, що відрізняються типом кріплення. Функціонально всі вони фіксують край ламінату. Інструкція зі встановлення порогів зазвичай вказана на їх пакованні.

Плінтус використовується для фіксації ламінату по периметру кімнати. Вони розрізняються за матеріалом виготовлення та технологією встановлення. Монтаж усіх плінтусів здійснюється приблизно однаковим чином: