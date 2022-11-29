Через тривалі відключення світла українці почали активно користуватися свічками. Вони не лише рятують в години блекауту, а й додають оселі затишку та романтики.

Однак під час нагрівання парафін і віск починають плавитись та капати куди завгодно. Відшкрябати парафінові та воскові краплі з меблів, і особливо зі скатертини, дуже важко, адже речовина моментально проникає всередину тканини, застигаючи там.

Як видалити залишки парафіну та воску з тканини – дізнавалися Факти ICTV.

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Чого не варто робити при видаленні воску з тканини

Не намагайтеся відтерти свіжий віск, так ви лише збільшите пляму, а сама речовина глибше проникне в тканину. Потрібно зачекати, доки віск застигне, і лише тоді починати видаляти його.

Чим свіжіша пляма, тим легше її відіпрати. Старі сліди воску глибоко вʼїдаються в одяг, тому не слід відкладати процес очищення.

Завчасно підготуйте непотрібний клаптик тканини. Його треба буде підкласти під забруднену ділянку, аби під час видалення віск не вбирався в інші частини тканини.

Під час видалення воскових слідів не забувайте про матеріал скатертини. Наприклад, деякі тканини не витримують гарячих температур, інші – можуть втратити колір під час взаємодії з різними засобами. Особливо дбайливо слід ставитись до кольорових тканин.

Як видалити віск за допомогою холодильника та праски

Якщо після вечірніх посиденьок з друзями на вашій скатертині залишилися сліди воску, необхідно:

Покласти її в пакет та помістити у морозильну камеру. За кілька годин віск повністю охолоне та застигне. Видаліть засохлий віск за допомогою ножа: тупим боком зішкрябайте залишки воску. Покладіть скатертину на прасувальну дошку та накрийте плями паперовими серветками з обох боків. Починайте прасувати місце забруднення. Продовжуйте, поки пляма остаточно не зійде. Потім виперіть тканину як зазвичай.

Видаляти віск потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити скатертину. Якщо після очищення на ній залишилися жирні сліди, скористайтеся засобом для виведення плям.

Такий спосіб можна використовувати і без холодильника. Потрібно лише добряче випрасувати скатертину (через паперові серветки) та випрати її.

Гаряче повітря

Спосіб подібний до попереднього, проте замість праски можна скористатися звичайним феном:

Почекайте, поки віск повністю висохне, та відшкребіть його помітні залишки.

Покладіть тканину на рівну поверхню, застелену клаптиком тканини.

На забруднене місце покладіть ще один шматок тканини.

Увімкніть фен на максимальну швидкість та встановіть режим Гаряче повітря.

Направте повітря на залишки воску та чекайте, поки вони не почнуть зникати.

Час від часу притискайте клаптик тканини рукою до забрудненої ділянки.

Коли віск повністю зникне, відправте скатертину у пральну машинку.

Спирт та сіль для видалення воску

У поєднанні ці два компоненти допоможуть швидко позбутися небажаних слідів воску.

Приберіть помітні засохлі сліди воску тупим боком ножа. Візьміть ватний диск та просочіть його спиртом (горілкою). Покладіть вологий диск на пляму на 10 хв. Тепер насипте на залишки воску велику кількість харчової солі та втирайте її в одяг. Коли сліди воску зникнуть, намильте тканину господарським милом та відправте у пральну машинку.

Скипидар

Це продукт рослинного походження (натуральна речовина), що міститься в смолі хвойних дерев. Він допоможе швидко видалити сліди воску.

Для процедури потрібно:

Накапати невелику кількість скипидару на ватний диск. Змочений диск покладіть на брудну ділянку тканини. Тримайте скипидар від 10 до 30 хв. За допомогою старої зубної щітки приберіть залишки воску та скипидару. Після закінчення процедури виперіть скатертину як зазвичай.

До речі, замість скипидару можна використовувати ацетон, він дасть схожий ефект.

За допомогою пари та рідкого мила

Такий спосіб можна використовувати для очищення від воску дуже делікатної тканини:

Спочатку потрібно трішки розплавити віск, який вже застиг: направте на скатертину праску та увімкніть режим Пара . Гаряча праска не повинна торкатися брудних ділянок.

. Гаряча праска не повинна торкатися брудних ділянок. Видаліть видимі залишки воску.

Тепер потрібно втерти рідке мило (рідкий засіб для прання) в забруднені ділянки скатертини.

Залиште тканину замочуватись на ніч (8-10 год).

Зранку виперіть її руками.

Якщо спосіб не допоміг, повторіть процедуру.