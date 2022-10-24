Замерзшие руки и ноги в холодное время года приносят только дискомфорт. Причин этому – множество: как научных, так и бытовых. Например, холодная обувь, тонкие носки и т. д. Кроме того, женщины мерзнут чаще мужчин, потому что у вторых больше мышц.

Факты ICTV расскажут вам действенные способы, как быстро согреть ноги.

Теплые носки. Важно, чтобы они не были тугими, пусть лучше будут свободными, но главное – теплыми. Если вы дома, можно сделать горячий чай и спрятаться под одеяло.

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Гимнастика для пальцев. Не ленитесь и иногда делайте зарядку для ног. Захватывайте пальцами небольшие предметы с пола и приподнимайте их.

Ванночка для ног. Такой способ хорошо тренирует сосуды. Необходимо налить в миску теплую воду, около 30 градусов, опустить ноги и постепенно добавлять более горячую воду – около 40 градусов.

Еще один способ, как согреть ноги дома – бутылка горячей воды. Уложите теплую емкость под ноги. Тепло сразу разойдется по телу. Это может быть и грелка.

Прекрасный способ – согревающий крем. Он улучшает циркуляцию крови. В составе должна быть мята, перец или камфора.

Помните, важно выбирать только удобную обувь – мягкую и свободную, в противном случае ваши пальцы ног будут мерзнуть. Более того, можно уложить дополнительные теплые стельки.

Также следует следить, чтобы не было потения ног. Иначе они будут еще больше мерзнуть.

Одевайтесь теплее и берегите себя, поскольку замерзшие ноги могут привести к простуде.