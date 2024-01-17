Якщо ви хочете більше дізнатися про рідкісні українські імена або шукаєте стародавні українські імена, щоб назвати малюка при народженні, то зверніть увагу на наші рекомендації.

Факти ICTV підготували список забутих українських імен для хлопчиків та дівчаток.

Старовинні українські чоловічі імена — список

Забуті українські імена варто згадувати й відроджувати, адже вони несуть певні сенси, до того ж вони дуже мелодійні.

Зараз дивляться

Пропонуємо список старовинних чоловічих імен:

Марко — свого часу дуже популярне українське ім’я. В наші дні можна зустріти скорочений варіант — Марк.

Ярема — традиційне старовинне чоловіче ім’я, інколи також можна зустріти такий варіант, як Верема. Воно було утворене від біблійського пророка Веремії і в перекладі означає Бог звеличить.

Наум — в перекладі означає “той, що тішить”. Було утворене від біблійного пророка Наума, який пророчив загибель Ніневії.

Євсій — означає богоугодний, благочестивий.

Митрофан – ім’я грецького походження, яке перекладається, як ″матір’ю явлений″.

Ждан – давньослов’янське чоловіче ім’я, що означає ″жаданий, очікуваний″.

Капітон – походить від латинського слова caput і означає “голова”. В сучасному світі майже не зустрічається.

Тодир – стародавній варіант імені Теодор, що означає Божий дар, або подарований Богом.

Верен – слов’янське ім’я, в перекладі означає ″вірний″.

Демко – українське ім’я, походить від імені Даміан чи Дем’ян.

Мусій – давньоєврейське ім’я, також можна зустріти Мойсей.

Серед старовинних українських чоловічих імен також можна зустріти: Лука, Панкратій, Марій, Мар’ян, Устим, Аріан, Самуїл, Бажан, Благомир, Горисвіт, Дем’ян, Полян, Радим, Цвітан, Млад, Русан, Оріан тощо.

Забуті українські імена для дівчаток

Стародавні жіночі імена неймовірно гарні:

Юстина — ім’я латинського походження, що перекладається, як ″справедлива″.

Ясенія або Єсенія — давньослов’янське ім’я, яке означає ″ясне небо″. Скорочено дівчину ще називали Яся, Єся, Еся.

Лукина — походить від християнського імені Лукія й означає — світло.

Харитина – християнське жіноче ім’я грецького походження, перекладається як ″витончена″.

Текля – жіноче ім’я грецького походження, свого часу було дуже популярне. Також існує версія, що воно походить від слів Бог і Слава.

Маїна — перекладається як ″народжена у травні″. Наші предки називали цей місяць — маятися, зеленіти, цвісти.

Афія — існує версія, що воно означає ″вікова книга″.

Серед старовинних українських дівочих імен також можна зустріти: Мартка, Фросина, Тереса, Орислава, Минодора, Пелагія, Зореслава, Павліна, Леоніла, Вірляна, Дзвенислава, Агафія, Глафира, Одарка, Іванка, Меланія, Матрона, Мотря, Мелашка, Маланка, Параска тощо.