Если вы хотите больше узнать о редких украинских именах или ищете древние имена, чтобы назвать малыша при рождении, то обратите внимание на наши рекомендации.

Факты ICTV подготовили список забытых украинских имен для мальчиков и девочек.

Старинные украинские мужские имена — список

Забытые украинские имена стоит вспоминать и возрождать, ведь они несут определенные смыслы, к тому же они очень мелодичные.

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Предлагаем список старинных мужских имен:

Марко — в свое время очень популярное украинское имя. В наши дни можно встретить сокращенный вариант — Марк.

Ярема — традиционное старинное мужское имя, иногда также можно встретить такой вариант, как Верема. Оно было образовано от библейского пророка Веремии и в переводе означает Бог возвеличит.

Наум — в переводе означает “тот, что радует”. Было образовано от библейского пророка Наума, который предсказал гибель Ниневии.

Евсей — означает богоугодный, благочестивый.

Митрофан — имя греческого происхождения, которое переводится, как ″матерью явленный″.

Ждан — древнеславянское мужское имя, означающее ″вожделенный, ожидаемый″.

Капитон — происходит от латинского слова caput и означает ″голова″. В современном мире почти не встречается.

Тодир — древний вариант имени Теодор, что означает Божий дар, или подаренный Богом.

Верен — славянское имя, в переводе означает верный.

Демко — украинское имя, происходит от имени Дамиан или Демьян.

Мусий — древнееврейское имя, также можно встретить Моисей.

Среди старинных украинских мужских имен также можно встретить: Лука, Панкратий, Марий, Марьян, Устим, Ариан, Самуил, Бажан, Благомир, Горысвит, Демьян, Полян, Радим, Цвитан, Млад, Русан, Ориан и др.

Забытые украинские имена для девочек

Древние женские имена невероятно красивые:

Юстина — имя латинского происхождения, что переводится, как ″справедливая″.

Ясения или Есения — древнеславянское имя, которое означает ″ясное небо″. Сокращенно девушку еще называли Яся, Еся.

Лукина — происходит от христианского имени Лукия и означает — свет.

Харитина — христианское женское имя греческого происхождения, переводится как ″изящная″.

Текля — женское имя греческого происхождения, в свое время было очень популярно. Также существует версия, что оно происходит от слов Бог и Слава.

Маина — переводится, как рожденная в мае. Наши предки называли этот месяц — маяться, зеленеть, цвести.

Афия — существует версия, что оно означает ″вековая книга″.

Среди старинных украинских женских имен также можно встретить: Мартка, Фросина, Тереса, Орислава, Минодора, Пелагия, Зореслава, Павлина, Леонила, Вирляна, Дзвенислава, Агафия, Глафира, Одарка, Иванка, Мелания, Матрона, Мотря, Мелашка, Маланка, Параска и др.