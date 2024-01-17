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Старинные украинские имена для мальчиков и девочек

17 января 2024, 15:37
Юлия Гайдук редакторка ленты
дівчина, книга, природа
Источник: Pixabay

Если вы хотите больше узнать о редких украинских именах или ищете древние имена, чтобы назвать малыша при рождении, то обратите внимание на наши рекомендации.

Факты ICTV подготовили список забытых украинских имен для мальчиков и девочек.

Старинные украинские мужские имена  —  список

Забытые украинские имена стоит вспоминать и возрождать, ведь они несут определенные смыслы, к тому же они очень мелодичные.

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Предлагаем список старинных мужских имен:

  • Марко — в свое время очень популярное украинское имя. В наши дни можно встретить сокращенный вариант — Марк.
  • Ярема — традиционное старинное мужское имя, иногда также можно встретить такой вариант, как Верема. Оно было образовано от библейского пророка Веремии и в переводе означает Бог возвеличит.
  • Наум — в переводе означает “тот, что радует”. Было образовано от библейского пророка Наума, который предсказал гибель Ниневии.
  • Евсей — означает богоугодный, благочестивый.
  • Митрофан — имя греческого происхождения, которое переводится, как ″матерью явленный″.
  • Ждан — древнеславянское мужское имя, означающее ″вожделенный, ожидаемый″.
  • Капитон — происходит от латинского слова caput и означает ″голова″. В современном мире почти не встречается.
  • Тодир — древний вариант имени Теодор, что означает Божий дар, или подаренный Богом.
  • Верен — славянское имя, в переводе означает верный.
  • Демко — украинское имя, происходит от имени Дамиан или Демьян.
  • Мусий — древнееврейское имя, также можно встретить Моисей.

Среди старинных украинских мужских имен также можно встретить: Лука, Панкратий, Марий, Марьян, Устим, Ариан, Самуил, Бажан, Благомир, Горысвит, Демьян, Полян, Радим, Цвитан, Млад, Русан, Ориан и др.

Забытые украинские имена для девочек

Древние женские имена невероятно красивые:

  • Юстина — имя латинского происхождения, что переводится, как ″справедливая″.
  • Ясения или Есения — древнеславянское имя, которое означает ″ясное небо″. Сокращенно девушку еще называли Яся, Еся.
  • Лукина — происходит от христианского имени Лукия и означает —  свет.
  • Харитина — христианское женское имя греческого происхождения, переводится как ″изящная″.
  • Текля — женское имя греческого происхождения, в свое время было очень популярно. Также существует версия, что оно происходит от слов Бог и Слава.
  • Маина — переводится, как рожденная в мае. Наши предки называли этот месяц — маяться, зеленеть, цвести.
  • Афия — существует версия, что оно означает ″вековая книга″.

Среди старинных украинских женских имен также можно встретить: Мартка, Фросина, Тереса, Орислава, Минодора, Пелагия, Зореслава, Павлина, Леонила, Вирляна, Дзвенислава, Агафия, Глафира, Одарка, Иванка, Мелания, Матрона, Мотря, Мелашка, Маланка, Параска и др.

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