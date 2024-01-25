Кожен із нас чув про те, що не можна їсти з ножа. Крім того, що це небезпечно, та й загалом, навіщо це робити, є низка прикмет і приказка – не їж з ножа, злим будеш.

Вірити в прикмети чи ні – кожен вирішує сам для себе. Усім відомо, що вигадані вони людьми після спостережень багатьох років, а за їхнє порушення можуть бути наслідки. Факти ICTV вирішили розповісти вам, чому не можна їсти з ножа.

Найпростіше пояснення, чому не можна їсти з ножа – небезпека. У будь-який момент можна поранити рот або губу, а рани на цих ділянках гояться довго.

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До того ж, якщо зараз є різноманітні засоби для обробки, то у наших предків такого вибору не було, тож наслідки могли бути зовсім плачевними.

Їсти з ножа – негігієнічно та й загалом невиховано. Цей предмет створений для нарізання їжі, а якщо вже дуже хочеться спробувати страву в процесі готування, скористайтеся ложкою або виделкою.

Чому не можна їсти з ножа – прикмети

Напевно хоч раз ви чули від старшого покоління приказку: не їж з ножа, злим будеш. З’явилася вона не просто так.

Раніше вважали, що людина, яка з’їла щось із ножа або облизала його, може розгнівати злих духів. У такий спосіб вона нібито виставляє себе в ролі для жертвопринесення, показуючи, що нічого не боїться, але водночас залишається живою. Саме тому раніше боялися, що після цього людина може стати злою.

Крім того, колись із ножа їли люди, які полювали за здобиччю, або ті, хто бився з ворогами. Зазвичай вони злі, агресивні та люті, а тому предки вірили, що такі звички можуть просто передатися.

Також раніше вважали, що людина, яка з’їла щось із ножа, може розгнівати й закликати потойбічні сили. Вони зі свого боку можуть її наділити злом і негативом.

Є й інші повір’я з цього приводу. Наприклад, таким чином можна “зрізати” розум і стати дурним або привернути негативну ауру.

Також вважалося, що їжа з ножа може привнести розлад у сім’ю – чоловік почне зраджувати або пристраститися до алкоголю.