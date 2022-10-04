Ковбаса – один з найпопулярніших продуктів у світі.

Усі ковбасні вироби складаються з фаршу, а подальша обробка залежить від сорту, технологій та виду кожного продукту.

Ковбаса має шалений асортимент. На магазинних полицях можна зустріти варену, варено-копчену, напівкопчену, сирокопчену, сиров’ялену тощо.

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Така різноманітність залежить від обробки, терміну виготовлення та особливостей зберігання продукту.

Скільки можна зберігати варену ковбасу в холодильнику та як робити це правильно – дізнавалися Факти ICTV.

Термін придатності вареної ковбаси

Зазвичай терміни придатності ковбасних виробів передбачаються виробниками. На пакуванні кожної вареної ковбаси має бути дата виготовлення й дата псування продукту.

Варені ковбаси, а також сосиски та сардельки мають найкоротший термін зберігання. Тому їм слід приділити особливу увагу.

Якщо оболонка ковбаси натуральна , то її можна зберігати лише тиждень .

, то її можна зберігати . Якщо ж штучна, то ковбаса може пролежати у холодильнику до 1,5 місяця.

Але пам’ятайте, що більше місяця ковбаса може зберігатися лише у непошкодженій упаковці. Якщо ви вже відкрили варену ковбаску, варто з’їсти її впродовж тижня.

Рекомендації до зберігання

Ідеальна температура для зберігання вареної ковбаси – від +2°С до +4°С. Ковбасні вироби такого типу необхідно зберігати лише в холодильнику.

Щоб варена ковбаса пролежала довго:

зберігайте її у контейнері;

або загорніть у пергамент, фольгу чи спеціальний папір.

Не варто замотувати варену ковбасу в поліетиленовий пакет.

Крім цього, існують певні лайфхаки, які можна застосовувати до будь-якого ковбасного виробу:

щоб зріз ковбаси не обвітрювався, змастіть його жиром або яєчним білком;

якщо ковбаса сильно обвітрилася, покладіть її в холодне молоко;

щоб подовжити термін зберігання, покладіть ковбасу в морозилку. Цікаво, що смак при цьому не зміниться. Зберігати ковбасу в морозильній камері можна не більше двох-трьох місяців.

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