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Скільки можна зберігати варену ковбасу та як робити це правильно

4 Жовтня 2022, 18:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Скільки можна зберігати варену ковбасу та як робити це правильно
Джерело: Unsplash

Ковбаса – один з найпопулярніших продуктів у світі.

Усі ковбасні вироби складаються з фаршу, а подальша обробка залежить від сорту, технологій та виду кожного продукту.

Ковбаса має шалений асортимент. На магазинних полицях можна зустріти варену, варено-копчену, напівкопчену, сирокопчену, сиров’ялену тощо.

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Така різноманітність залежить від обробки, терміну виготовлення та особливостей зберігання продукту.

Скільки можна зберігати варену ковбасу в холодильнику та як робити це правильно – дізнавалися Факти ICTV.

Термін придатності вареної ковбаси

Зазвичай терміни придатності ковбасних виробів передбачаються виробниками. На пакуванні кожної вареної ковбаси має бути дата виготовлення й дата псування продукту.

Варені ковбаси, а також сосиски та сардельки мають найкоротший термін зберігання. Тому їм слід приділити особливу увагу.

  • Якщо оболонка ковбаси натуральна, то її можна зберігати лише тиждень.
  • Якщо ж штучна, то ковбаса може пролежати у холодильнику до 1,5 місяця.

Але пам’ятайте, що більше місяця ковбаса може зберігатися лише у непошкодженій упаковці. Якщо ви вже відкрили варену ковбаску, варто з’їсти її впродовж тижня.

Рекомендації до зберігання

Ідеальна температура для зберігання вареної ковбаси – від +2°С до +4°С. Ковбасні вироби такого типу необхідно зберігати лише в холодильнику. 

Щоб варена ковбаса пролежала довго:

  • зберігайте її у контейнері;
  • або загорніть у пергамент, фольгу чи спеціальний папір.

Не варто замотувати варену ковбасу в поліетиленовий пакет.

Крім цього, існують певні лайфхаки, які можна застосовувати до будь-якого ковбасного виробу:

  • щоб зріз ковбаси не обвітрювався, змастіть його жиром або яєчним білком;
  • якщо ковбаса сильно обвітрилася, покладіть її в холодне молоко;
  • щоб подовжити термін зберігання, покладіть ковбасу в морозилку. Цікаво, що смак при цьому не зміниться. Зберігати ковбасу в морозильній камері можна не більше двох-трьох місяців.

Фото: Pinterest

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ковбаса М’ясо Продукти
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