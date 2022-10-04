Ковбаса – один з найпопулярніших продуктів у світі.
Усі ковбасні вироби складаються з фаршу, а подальша обробка залежить від сорту, технологій та виду кожного продукту.
Ковбаса має шалений асортимент. На магазинних полицях можна зустріти варену, варено-копчену, напівкопчену, сирокопчену, сиров’ялену тощо.
Така різноманітність залежить від обробки, терміну виготовлення та особливостей зберігання продукту.
Скільки можна зберігати варену ковбасу в холодильнику та як робити це правильно – дізнавалися Факти ICTV.
Термін придатності вареної ковбаси
Зазвичай терміни придатності ковбасних виробів передбачаються виробниками. На пакуванні кожної вареної ковбаси має бути дата виготовлення й дата псування продукту.
Варені ковбаси, а також сосиски та сардельки мають найкоротший термін зберігання. Тому їм слід приділити особливу увагу.
- Якщо оболонка ковбаси натуральна, то її можна зберігати лише тиждень.
- Якщо ж штучна, то ковбаса може пролежати у холодильнику до 1,5 місяця.
Але пам’ятайте, що більше місяця ковбаса може зберігатися лише у непошкодженій упаковці. Якщо ви вже відкрили варену ковбаску, варто з’їсти її впродовж тижня.
Рекомендації до зберігання
Ідеальна температура для зберігання вареної ковбаси – від +2°С до +4°С. Ковбасні вироби такого типу необхідно зберігати лише в холодильнику.
Щоб варена ковбаса пролежала довго:
- зберігайте її у контейнері;
- або загорніть у пергамент, фольгу чи спеціальний папір.
Не варто замотувати варену ковбасу в поліетиленовий пакет.
Крім цього, існують певні лайфхаки, які можна застосовувати до будь-якого ковбасного виробу:
- щоб зріз ковбаси не обвітрювався, змастіть його жиром або яєчним білком;
- якщо ковбаса сильно обвітрилася, покладіть її в холодне молоко;
- щоб подовжити термін зберігання, покладіть ковбасу в морозилку. Цікаво, що смак при цьому не зміниться. Зберігати ковбасу в морозильній камері можна не більше двох-трьох місяців.
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