Колбаса — один из самых популярных продуктов в мире.

Все колбасные изделия состоят из фарша, а дальнейшая обработка зависит от сорта, технологий и вида каждого продукта.

Колбаса имеет огромный ассортимент. На магазинных полках можно встретить вареную, варено-копченую, полукопченую, сырокопченую, сыровяленую и тому подобное.

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Такое разнообразие зависит от обработки, срока изготовления и особенностей хранения продукта.

Сколько можно хранить вареную колбасу в холодильнике и как делать это правильно — узнавали Факты ICTV.

Срок годности вареной колбасы

Обычно сроки годности колбасных изделий предусматриваются производителями. На упаковке каждой вареной колбасы должна быть дата изготовления и дата порчи продукта.

Вареные колбасы, а также сосиски и сардельки имеют кратчайший срок хранения. Поэтому им следует уделить особое внимание.

Если оболочка колбасы натуральная , то ее можно хранить всего неделю.

, то ее можно хранить Если же искусственная, то колбаса может пролежать в холодильнике до 1,5 месяца.

Но помните, что больше месяца колбаса может храниться только в неповрежденной упаковке. Если вы уже открыли вареную колбаску, стоит съесть ее в течение недели.

Рекомендации к хранению

Идеальная температура для хранения вареной колбасы — от +2°С до +4°С. Колбасные изделия такого типа необходимо хранить только в холодильнике.

Чтобы вареная колбаса пролежала долго:

храните ее в контейнере;

или заверните в пергамент, фольгу или специальную бумагу.

Не стоит заматывать вареную колбасу в полиэтиленовый пакет.

Кроме этого, существуют определенные лайфхаки, которые можно применить к любому колбасному изделию:

чтобы срез колбасы не обветривался, смажьте его жиром или яичным белком;

если колбаса сильно обветрилась, положите ее в холодное молоко;

чтобы продлить срок хранения, положите колбасу в морозилку. Интересно, что вкус при этом не изменится. Хранить колбасу в морозильной камере можно не более двух-трех месяцев.

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