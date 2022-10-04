Колбаса — один из самых популярных продуктов в мире.
Все колбасные изделия состоят из фарша, а дальнейшая обработка зависит от сорта, технологий и вида каждого продукта.
Колбаса имеет огромный ассортимент. На магазинных полках можно встретить вареную, варено-копченую, полукопченую, сырокопченую, сыровяленую и тому подобное.
Такое разнообразие зависит от обработки, срока изготовления и особенностей хранения продукта.
Сколько можно хранить вареную колбасу в холодильнике и как делать это правильно — узнавали Факты ICTV.
Срок годности вареной колбасы
Обычно сроки годности колбасных изделий предусматриваются производителями. На упаковке каждой вареной колбасы должна быть дата изготовления и дата порчи продукта.
Вареные колбасы, а также сосиски и сардельки имеют кратчайший срок хранения. Поэтому им следует уделить особое внимание.
- Если оболочка колбасы натуральная, то ее можно хранить всего неделю.
- Если же искусственная, то колбаса может пролежать в холодильнике до 1,5 месяца.
Но помните, что больше месяца колбаса может храниться только в неповрежденной упаковке. Если вы уже открыли вареную колбаску, стоит съесть ее в течение недели.
Рекомендации к хранению
Идеальная температура для хранения вареной колбасы — от +2°С до +4°С. Колбасные изделия такого типа необходимо хранить только в холодильнике.
Чтобы вареная колбаса пролежала долго:
- храните ее в контейнере;
- или заверните в пергамент, фольгу или специальную бумагу.
Не стоит заматывать вареную колбасу в полиэтиленовый пакет.
Кроме этого, существуют определенные лайфхаки, которые можно применить к любому колбасному изделию:
- чтобы срез колбасы не обветривался, смажьте его жиром или яичным белком;
- если колбаса сильно обветрилась, положите ее в холодное молоко;
- чтобы продлить срок хранения, положите колбасу в морозилку. Интересно, что вкус при этом не изменится. Хранить колбасу в морозильной камере можно не более двух-трех месяцев.
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