Усі, хто користується накопичувальними водонагрівачами, рано чи пізно стикаються із проблемою зливу води з бака.
Причин необхідності зливу води може бути кілька: від заміни ТЕНу до використання води з бака під час відключення водопостачання.
Як злити воду з бойлера самостійно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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Щоб злити воду з бойлера, вам знадобляться:
- тазик;
- шланг;
- розвідний ключ;
- викрутка.
Як злити воду з бойлера
- Вимкніть нагрівання бойлера.
- Злийте частину гарячої води (бак заповниться холодною, і температура зменшиться).
- Знеструмте бойлер (витягніть вилку з розетки).
- Перекрийте подання води на вході. Для цього використовуйте кран, розміщений на трубці холодної води поряд із бойлером.
- Злийте воду з бойлера. Відкрийте кран або зніміть штуцер.
- Якщо вода не зливається, потрібно перекрити крани, надіти шланг на зливний (на трійнику біля входу у водонагрівач) та опустити його в таз. Після цього потрібно відкрити кран на трійнику біля виходу з бойлера та злити всю воду. Якщо потрібна пауза, перекрийте кран на вході бойлера, і вода перестане текти.
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