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Швидкий метод: як злити воду з бойлера

31 Жовтня 2022, 19:44
Анна Голішевська Редакторка сайту
Вода
Джерело: Depositphotos

Усі, хто користується накопичувальними водонагрівачами, рано чи пізно стикаються із проблемою зливу води з бака.

Причин необхідності зливу води може бути кілька: від заміни ТЕНу до використання води з бака під час відключення водопостачання.

Як злити воду з бойлера самостійно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Щоб злити воду з бойлера, вам знадобляться:

  • тазик;
  • шланг;
  • розвідний ключ;
  • викрутка.

 Як злити воду з бойлера

  1. Вимкніть нагрівання бойлера.
  2. Злийте частину гарячої води (бак заповниться холодною, і температура зменшиться).
  3. Знеструмте бойлер (витягніть вилку з розетки).
  4. Перекрийте подання води на вході. Для цього використовуйте кран, розміщений на трубці холодної води поряд із бойлером.
  5. Злийте воду з бойлера. Відкрийте кран або зніміть штуцер.
  6. Якщо вода не зливається, потрібно перекрити крани, надіти шланг на зливний (на трійнику біля входу у водонагрівач) та опустити його в таз. Після цього потрібно відкрити кран на трійнику біля виходу з бойлера та злити всю воду. Якщо потрібна пауза, перекрийте кран на вході бойлера, і вода перестане текти.
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