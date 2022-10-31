Усі, хто користується накопичувальними водонагрівачами, рано чи пізно стикаються із проблемою зливу води з бака.

Причин необхідності зливу води може бути кілька: від заміни ТЕНу до використання води з бака під час відключення водопостачання.

Як злити воду з бойлера самостійно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Щоб злити воду з бойлера, вам знадобляться:

тазик;

шланг;

розвідний ключ;

викрутка.

Як злити воду з бойлера