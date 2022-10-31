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Быстрый метод: как слить воду из бойлера

31 октября 2022, 19:44
Анна Голишевская Редактор сайта
Вода
Источник: Depositphotos

Все, кто пользуется накопительными водонагревателями, рано или поздно сталкиваются с проблемой слива воды из бака.

Причин необходимости слива воды может быть несколько: от замены ТЭНа до использования воды из бака при отключении водоснабжения.

Как слить воду из бойлера самостоятельно  – читайте в материале Фактов ICTV.

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Чтобы слить воду из бойлера, вам понадобятся:

  • тазик;
  • шланг;
  • разводной ключ;
  • отвертка.

Как слить воду из бойлера

  1. Отключите нагрев бойлера.
  2. Слейте часть горячей воды (бак заполнится холодной, и температура должна снизиться).
  3. Обесточьте бойлер (вытяните вилку из розетки)
  4. После этого нужно перекрыть подачу воды на входе. Для этого используйте кран, который размещен на трубке холодной воды рядом с бойлером.
  5. Слейте воду из бойлера. Откройте кран или снимите штуцеры.
  6. Если вода не сливается, нужно перекрыть краны, надеть шланг на сливной (на тройнике у входа в водонагреватель) и опустить его в таз. После этого нужно открыть кран на тройнике у выхода из бойлера, и слить всю воду. Если нужна пауза, просто перекройте кран на входе бойлера, и вода перестанет течь.
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