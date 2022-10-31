Все, кто пользуется накопительными водонагревателями, рано или поздно сталкиваются с проблемой слива воды из бака.

Причин необходимости слива воды может быть несколько: от замены ТЭНа до использования воды из бака при отключении водоснабжения.

Как слить воду из бойлера самостоятельно – читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Чтобы слить воду из бойлера, вам понадобятся:

тазик;

шланг;

разводной ключ;

отвертка.

Как слить воду из бойлера