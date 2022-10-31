Все, кто пользуется накопительными водонагревателями, рано или поздно сталкиваются с проблемой слива воды из бака.
Причин необходимости слива воды может быть несколько: от замены ТЭНа до использования воды из бака при отключении водоснабжения.
Как слить воду из бойлера самостоятельно – читайте в материале Фактов ICTV.
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Чтобы слить воду из бойлера, вам понадобятся:
- тазик;
- шланг;
- разводной ключ;
- отвертка.
Как слить воду из бойлера
- Отключите нагрев бойлера.
- Слейте часть горячей воды (бак заполнится холодной, и температура должна снизиться).
- Обесточьте бойлер (вытяните вилку из розетки)
- После этого нужно перекрыть подачу воды на входе. Для этого используйте кран, который размещен на трубке холодной воды рядом с бойлером.
- Слейте воду из бойлера. Откройте кран или снимите штуцеры.
- Если вода не сливается, нужно перекрыть краны, надеть шланг на сливной (на тройнике у входа в водонагреватель) и опустить его в таз. После этого нужно открыть кран на тройнике у выхода из бойлера, и слить всю воду. Если нужна пауза, просто перекройте кран на входе бойлера, и вода перестанет течь.