Сгущенка — любимое лакомство многих, к тому же — универсальное. Ее можно добавлять в чай, кофе, десерты или делать торты.
Купить сгущенку можно не только в магазине, но и приготовить самостоятельно, что гарантирует ее 100% натуральный состав.
Как приготовить сгущенку в домашних условиях — в материале.
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Ингредиенты:
- молоко — 1 л;
- сахар — 255 грамм;
- сода пищевая — 1 чайная ложка;
- ванилин — по вкусу.
Способ приготовления:
- Налейте в кастрюлю с толстым дном молоко — чем выше жирность молока, тем калорийнее получится сгущенка. Добавьте сахар, соду и ванилин. Размешайте.
- Поставте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Сахар должен раствориться, а пена успокоится. Лучше — не отходить от плиты.
- Варите молоко около 20 минут, изредка помешивая его. Затем убавьте огонь до минимального и продолжайте уваривать молоко в течении часа. Все время перемешивайте.
- Варите до тех пор, пока молоко не станет темнее карамельного цвета. На вкус — похоже на ирис.
- Выключите огонь и продолжайте помешивать молоко около пяти минут. Остудите, а после поставьте в холодильник. Когда оно станет гуще, перелейте в банки. Сгущенка готова!
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