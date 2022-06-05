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Быстро и вкусно! Как приготовить сгущенное молоко в домашних условиях

5 июня 2022, 17:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Быстро и вкусно! Как приготовить сгущенное молоко в домашних условиях

Сгущенка — любимое лакомство многих, к тому же — универсальное. Ее можно добавлять в чай, кофе, десерты или делать торты.

Купить сгущенку можно не только в магазине, но и приготовить самостоятельно, что гарантирует ее 100% натуральный состав.

Как приготовить сгущенку в домашних условиях — в материале.

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Ингредиенты:

  • молоко — 1 л;
  • сахар — 255 грамм;
  • сода пищевая — 1 чайная ложка;
  • ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Налейте в кастрюлю с толстым дном молоко — чем выше жирность молока, тем калорийнее получится сгущенка. Добавьте сахар, соду и ванилин. Размешайте.
  2. Поставте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Сахар должен раствориться, а пена успокоится. Лучше — не отходить от плиты.
  3. Варите молоко около 20 минут, изредка помешивая его. Затем убавьте огонь до минимального и продолжайте уваривать молоко в течении часа. Все время перемешивайте.
  4. Варите до тех пор, пока молоко не станет темнее карамельного цвета. На вкус — похоже на ирис.
  5. Выключите огонь и продолжайте помешивать молоко около пяти минут. Остудите, а после поставьте в холодильник. Когда оно станет гуще, перелейте в банки. Сгущенка готова!
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Теги
Кулінарні рецепти, Солодощі
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