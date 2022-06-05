Сгущенка — любимое лакомство многих, к тому же — универсальное. Ее можно добавлять в чай, кофе, десерты или делать торты.

Купить сгущенку можно не только в магазине, но и приготовить самостоятельно, что гарантирует ее 100% натуральный состав.

Как приготовить сгущенку в домашних условиях — в материале.

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Ингредиенты:

молоко — 1 л;

сахар — 255 грамм;

сода пищевая — 1 чайная ложка;

ванилин — по вкусу.

Способ приготовления: