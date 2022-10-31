Для телеведущей и главного редактора Фактов Елены Фроляк прием пищи утром — закон. Это помогает держать себя в форме и не задумываться о постоянных диетах.

В кулинарной книге Елены есть немало рецептов завтраков на все случаи — и когда в холодильнике мало продуктов, и даже тогда, когда утром хочется подольше поспать и на готовку остается мало времени.

Пять идей от Елены Фроляк — что приготовить на завтрак, читайте в материале.

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Овсянка с авокадо и оливковым маслом

— Такой завтрак очень хорошо насыщает и до обеда не появляется чувство голода, — уверяет Елена.

Все очень просто, необходимо сварить в воде овсянку, приправив щепоткой соли и перца. Затем выложить в миску кашу, полить маслом и добавить нарезанное дольками авокадо. Блюдо готово.

Гречка с молоком

— С детства обожаю завтракать кашей с молоком. Есть множества вариантов, как приготовить такой завтрак, — говорит Фроляк.

Если утром мало времени, можно заранее сварить крупу отдельно, а после залить теплым молоком.

Тост с сыром

Идеальная закуска к кофе или чаю. На приготовление тратится минимум времени, а также можно сделать без затрат электроэнергии. Даже если дома нет никаких интересных ингредиентов, обязательно найдется кусочек сыра и ломтик хлеба. Вот и получатся у вас тосты с сыром.

Брокколи с вареным яйцом

Сварить брокколи, полить оливковым маслом, посолить и добавить любимые специи.

— К такому завтраку люблю брать тортик из цельнозернового хлеба — и просто бомба, — говорит Елена.

Если все это дополнить брынзообразным сыром, получите невероятное гастрономическое удовольствие!

Овсяные хлопья с сухофруктами

Секрет Елены в приготовлении этого блюда — выложить продукты на красивую пиалу и добавить свежую мяту. Тогда привычное блюдо заиграет новыми вкусами.