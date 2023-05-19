Виноград – дуже поширена культура в Україні. Майже кожен городник має кілька рядочків культури у своєму садку. З нього готують смачне домашнє вино, різні джеми, сиропи та компоти.

Досвідчені господарі знають, що виноград потрібно обовʼязково обрізати. Якщо цього не робити, він ростиме, як заманеться. Як результат, кущ пустить сік на листя й верхівку, а в нижній частині не будуть утворюватися грона.

Аби виноград був смачний, а грони великі, обрізати його варто восени або навесні. Як правильно обрізати виноград на зиму, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Обрізаємо виноград на зиму

Обрізка – одна з найважливіших процедур догляду за виноградом, без неї кущі будуть давати тонкі, довгі та неврожайні пагони.

Зазвичай процес обрізання лякає садівників, адже робота здається дуже кропіткою та виснажливою. Проте не все так страшно, як здається.

Перед початком обрізки, варто розібратися, з чого складається кущ винограду:

багаторічна частина (рукава);

дворічна частина – достиглі пагони;

бруньки, з яких ростуть однорічні пагони та на яких формуються квіти й плоди.

Обрізати виноград восени краще після заморозків, зачекавши два-три тижні після того, коли з нього опаде листя. У цей час лоза припиняє дерев‘яніти.

На зиму слід залишити тільки ту частину, яка задерев‘яніла до заморозків.

Перед початком роботи не забувайте про головні правила:

різати виноград потрібно лише добре заточеним інструментом — секатором;

напрямок зрізу пагона повинен бути орієнтований від вічка;

плодова стрілка завжди має бути вище сучка заміщення;

лозу обрізають лише з одного боку.

Коли усі етапи підготовки пройдено, можна починати обрізати:

Правильно обрізати виноград, проріджуючи лозу поточного року так, щоб вона не робила кущ густим. При цьому повністю вирізають приблизно третину стебел і вкорочують слабкі прутики до чотирьох бруньок, а сильні — до шести. Ретельно гляньте пагін та знайдіть бруньки. На кожній бруньці буде вузол, а між ними міжвузол. Виноград потрібно обрізати, залишаючи над брунькою не менше 1/3 міжвузля. Під час обрізки бокового пагона до 2-3 бруньок із нього утворюється сучок заміщення. Він дає декілька пагонів, які варто обрізати, а один залиште на плодоношення. На кожній плодовій стрілці лози мають залишатися вічка, точна кількість яких залежить від діаметра пагона. Якщо з одного місця ростуть 2–3 пагони, залиште найміцніший. На рукавах залишіть по 3–4 цьогорічні лози, а торішні, які вже відплодоносили, обріжте.

Не бійтеся обрізати виноград! Досвідчені виноградарі видаляють щороку 70-80% приросту. Памʼятайте, що виноград має величезну силу росту та може повністю відновитися вже наступного року.