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Щоб не темніли й не заплутувалися: як зберігати срібні ланцюжки

18 Травня 2023, 18:10
Асоян Каріна редакторка стрічки
Как нужно хранить серебряные цепочки
Джерело: Unsplash

Срібні прикраси здатні зачарувати своєю красою. Щоби вони не втрачали свою якість і вигляд, потрібно знати, як їх правильно зберігати.

Факти ICTV розповідають, як зберігати срібні ланцюжки.

Як зберігати срібні ланцюжки

Для того, щоб срібний виріб залишався красивим, потрібно дотримуватися кількох правил:

  • Зберігайте срібло в тканинній шкатулці або мішечку.
  • Перед тим, як заховати вироби, обовʼязково протирайте сухою ганчіркою.
  • Не зберігайте срібні прикраси разом із золотими, адже вони можуть подряпатися.
  • Якщо ланцюжок має обʼємні вставки, краще зберігайте його окремо.
  • Для срібних ланцюжків підійде темне і сухе місце.
  • Рекомендується класти таблетку активованого вугілля в мішечок, щоб вона забирала зайву вологу.
  • Не зберігайте срібло у деревʼяних скриньках, адже вони притягують вологу.

А щоб ваші ланцюжки не заплуталися та не зіпсувалися, варто використовувати спеціальні органайзери. Їх можна зробити самостійно з підручних матеріалів.

Гілля дерев

Такий органайзер не потребує жодних витрат, адже дістати його можна просто на вулиці. Ба більше, він вирізняється своєю оригінальністю й унікальністю, адже знайти однакове гілля майже неможливо.

Гачки та вішачки для одягу

Чудовим варіантом для тих, у кого завжди плутаються ланцюжки, будуть звичайні гачки або вішачки для одягу. Їх можна повісити як у шафі, так і ззовні.

Картонні втулки

Картонні втулки з-під рушників підійдуть не лише для ланцюжків, а й для браслетів. Оздобити та розмістити рулони можна будь-яким способом.

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