Срібні прикраси здатні зачарувати своєю красою. Щоби вони не втрачали свою якість і вигляд, потрібно знати, як їх правильно зберігати.

Факти ICTV розповідають, як зберігати срібні ланцюжки.

Як зберігати срібні ланцюжки

Для того, щоб срібний виріб залишався красивим, потрібно дотримуватися кількох правил:

Зберігайте срібло в тканинній шкатулці або мішечку.

Перед тим, як заховати вироби, обовʼязково протирайте сухою ганчіркою.

Не зберігайте срібні прикраси разом із золотими, адже вони можуть подряпатися.

Якщо ланцюжок має обʼємні вставки, краще зберігайте його окремо.

Для срібних ланцюжків підійде темне і сухе місце.

Рекомендується класти таблетку активованого вугілля в мішечок, щоб вона забирала зайву вологу.

Не зберігайте срібло у деревʼяних скриньках, адже вони притягують вологу.

А щоб ваші ланцюжки не заплуталися та не зіпсувалися, варто використовувати спеціальні органайзери. Їх можна зробити самостійно з підручних матеріалів.

Гілля дерев

Такий органайзер не потребує жодних витрат, адже дістати його можна просто на вулиці. Ба більше, він вирізняється своєю оригінальністю й унікальністю, адже знайти однакове гілля майже неможливо.

Гачки та вішачки для одягу

Чудовим варіантом для тих, у кого завжди плутаються ланцюжки, будуть звичайні гачки або вішачки для одягу. Їх можна повісити як у шафі, так і ззовні.

Картонні втулки

Картонні втулки з-під рушників підійдуть не лише для ланцюжків, а й для браслетів. Оздобити та розмістити рулони можна будь-яким способом.