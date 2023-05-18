Срібні прикраси здатні зачарувати своєю красою. Щоби вони не втрачали свою якість і вигляд, потрібно знати, як їх правильно зберігати.
Факти ICTV розповідають, як зберігати срібні ланцюжки.
Як зберігати срібні ланцюжки
Для того, щоб срібний виріб залишався красивим, потрібно дотримуватися кількох правил:
- Зберігайте срібло в тканинній шкатулці або мішечку.
- Перед тим, як заховати вироби, обовʼязково протирайте сухою ганчіркою.
- Не зберігайте срібні прикраси разом із золотими, адже вони можуть подряпатися.
- Якщо ланцюжок має обʼємні вставки, краще зберігайте його окремо.
- Для срібних ланцюжків підійде темне і сухе місце.
- Рекомендується класти таблетку активованого вугілля в мішечок, щоб вона забирала зайву вологу.
- Не зберігайте срібло у деревʼяних скриньках, адже вони притягують вологу.
А щоб ваші ланцюжки не заплуталися та не зіпсувалися, варто використовувати спеціальні органайзери. Їх можна зробити самостійно з підручних матеріалів.
Гілля дерев
Такий органайзер не потребує жодних витрат, адже дістати його можна просто на вулиці. Ба більше, він вирізняється своєю оригінальністю й унікальністю, адже знайти однакове гілля майже неможливо.
Гачки та вішачки для одягу
Чудовим варіантом для тих, у кого завжди плутаються ланцюжки, будуть звичайні гачки або вішачки для одягу. Їх можна повісити як у шафі, так і ззовні.
Картонні втулки
Картонні втулки з-під рушників підійдуть не лише для ланцюжків, а й для браслетів. Оздобити та розмістити рулони можна будь-яким способом.