Серебряные украшения способны очаровать своей красотой. Чтобы они не теряли свое качество и вид, нужно знать, как их правильно хранить.

Факты ICTV рассказывают, как хранить серебряные цепочки.

Как хранить серебряные цепочки

Для того, чтобы серебряное изделие оставалось красивым, нужно придерживаться нескольких правил:

Храните серебро в тканевой шкатулке или мешочке.

Перед тем, как спрятать изделия, обязательно протирайте сухой тряпкой.

Не храните серебряные украшения вместе с золотыми, ведь они могут поцарапаться.

Если цепочка имеет объемные вставки, лучше храните ее отдельно.

Для серебряных цепочек подойдет темное и сухое место.

Рекомендуется класть таблетку активированного угля в мешочек, чтобы забирать лишнюю влагу.

Не храните серебро в деревянных шкатулках, ведь они притягивают влагу.

Для того, чтобы ваши цепочки не запутались и не испортились, стоит использовать специальные органайзеры. Их можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Ветки деревьев

Такой органайзер не требует никаких затрат, ведь достать его можно просто на улице. Более того, он отличается своей оригинальностью и уникальностью, ведь найти одинаковые ветви почти невозможно.

Крючки и вешалки для одежды

Отличным вариантом для тех, у кого всегда путаются цепочки, будут обычные крючки или вешалки для одежды. Их можно повесить, как в шкафу, так и снаружи.

Картонные втулки

Картонные втулки из-под полотенец подойдут не только для цепочек, но и для браслетов. Украсить и разместить рулоны можно любым способом.