Кожен городник вирощує на своїй ділянці огірки, адже уявити літо без цього овоча просто неможливо.

Однак трапляються випадки, коли на рослині багато квітів, а кількість плодів просто мізерна. Таке явище називають пустоцвіт.

Що робити з пустоцвітом на огірках і як цього уникнути – читайте в нашому матеріалі.

Основні причини появи пустоцвіту на огірках

Пустоцвіт на огірках виникає тоді, коли на рослині ростуть переважно чоловічі квіти. Вони необхідні для запилення жіночих і формування нормальної зав’язі. Проте квітка чоловічого типу ніколи не утворює зав’язей.

Досвідчені городники зазначають, що існує кілька причин пустоцвіту на огірках:

Щільна посадка. Якщо рослині мало місця для росту, можуть початися проблеми з появою зав’язей. Щоб усунути проблему, достатньо прорідити посадку, видаливши зайве листя.

Насіння низької якості, гібриди або перезапилені з гібридами.

Погодні умови. Спека чи похолодання теж можуть стати причиною появи пустоцвіту.

Ви посадили молоде насіння. Городники не радять саджати насіння огірків, якому менш як чотири роки. Насіння має полежати кілька років. Лише після цього його можна садити.

Неправильна температура води для поливу.

Неправильне місце посадки. Якщо рослині замало світла, вона просто не почне родити.

Також на появу пустоцвіту може впливати невдалий вибір добрива. Щоби впоратися з проблемою, потрібно регулярно підживлювати огірки комплексними добривами один раз на два тижні.

Неправильний полив. Огірки потребують рясного поливу, проте не завжди – лише до цвітіння і вже під час плодоношення.

Що робити з пустоцвітом на огірках

Якщо ви помітили, що огірки почали погано родити, а на рослині зʼявилася велика кількість пустоцвіту, варто негайно скорегувати догляд.

Не пізно виправляти ситуацію на початку цвітіння. Для цього потрібно регулярно підживлювати огірки комплексними добривами 1 раз на 2 тижні.

Підживлення з борною кислотою теж допоможе сформувати завʼязі на рослинах. Для цього вам потрібно висипати 0,5 ч. л борної кислоти в посуд з теплою водою (приблизно 0,5-0,6 л) та ретельно перемішати.

Отриманий розчин розведіть у 10 л води, перелийте у розприскувач та обробіть всі рослини доверху. Огірки мають увібрати борну кислоту.

Якщо огірки вже почали цвісти, але завʼязі не формуються, можна спробувати припинити поливати рослину. Опинившись в екстремальних умовах (у нашому випадку – нестача води), рослина починає активно залишити потомство. Як тільки ґрунт підсохне, а листя буде в’янути, огірки почнуть утворювати багато жіночих квіток (у цей період полив можна відновити).

Недостатнє запилення огірків теж призводить до відсутності зав’язей. Тому, щоб привабити на ділянку комах, обприскайте квіточки медовою або цукровою водою.