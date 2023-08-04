Каждый огородник выращивает на своем участке огурцы, ведь представить лето без этого овоща просто невозможно.

Однако бывают случаи, когда на растении много цветов, а количество плодов просто мизерное. Такое явление называют пустоцвет.

Что делать с пустоцветом на огурцах и как этого избежать – читайте в нашем материале.

Основные причины появления пустоцвета на огурцах

Пустоцвет на огурцах возникает тогда, когда на растении растут преимущественно мужские цветы. Они необходимы для опыления женских и формирования нормальной завязи. Однако цветок мужского типа никогда не образует завязей.

Опытные огородники отмечают, что существует несколько причин пустоцвета на огурцах:

Плотная посадка. Если растению мало места для роста, могут начаться проблемы с появлением завязей. Чтобы устранить проблему, достаточно проредить посадку, удалив лишние листья.

Семена низкого качества, гибриды или переопыленные с гибридами.

Погодные условия. Жара или похолодание тоже могут стать причиной появления пустоцвета.

Вы посадили молодые семена. Огородники не советуют сажать семена огурцов, которому менее четырех лет. Семена должны полежать несколько лет. Только после этого его можно сажать.

Неправильная температура воды для полива.

Неправильное место посадки. Если растению мало света, оно просто не начнет родить.

Также на появление пустоцвета может влиять неудачный выбор удобрения. Чтобы справиться с проблемой, нужно регулярно подкармливать огурцы комплексными удобрениями один раз в две недели.

Неправильный полив. Огурцы нуждаются в обильном поливе, однако не всегда — только до цветения и уже во время плодоношения.

Что делать с пустоцветом на огурцах

Если вы заметили, что огурцы начали плохо родить, а на растении появилось большое количество пустоцвета, стоит немедленно скорректировать уход.

Не поздно исправлять ситуацию в начале цветения. Для этого нужно регулярно подкармливать огурцы комплексными удобрениями 1 раз в 2 недели.

Подкормка с борной кислотой тоже поможет сформировать завязи на растениях. Для этого вам нужно высыпать 0,5 ч. л борной кислоты в посуду с теплой водой (примерно 0,5-0,6 л) и тщательно перемешать.

Полученный раствор разведите в 10 л воды, перелейте в разбрызгиватель и обработайте все растения доверху. Огурцы должны впитать борную кислоту.

Если огурцы уже начали цвести, но завязи не формируются, можно попробовать прекратить поливать растение. Оказавшись в экстремальных условиях (в нашем случае — нехватка воды), растение начинает активно оставлять потомство. Как только почва подсохнет, а листья подвянут, огурцы начнут образовывать много женских цветков (в этот период полив можно возобновить).

Недостаточное опыление огурцов тоже приводит к отсутствию завязей. Поэтому, чтобы привлечь на участок насекомых, опрыскайте цветочки медовой или сахарной водой.