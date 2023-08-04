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Чтобы был хороший урожай. Что делать с пустоцветом на огурцах

4 августа 2023, 16:48
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Огірки
Источник: Unsplash

Каждый огородник выращивает на своем участке огурцы, ведь представить лето без этого овоща просто невозможно.

Однако бывают случаи, когда на растении много цветов, а количество плодов просто мизерное. Такое явление называют пустоцвет.

Что делать с пустоцветом на огурцах и как этого избежать – читайте в нашем материале.

Основные причины появления пустоцвета на огурцах

Пустоцвет на огурцах возникает тогда, когда на растении растут преимущественно мужские цветы. Они необходимы для опыления женских и формирования нормальной завязи. Однако цветок мужского типа никогда не образует завязей.

Опытные огородники отмечают, что существует несколько причин пустоцвета на огурцах:

  • Плотная посадка. Если растению мало места для роста, могут начаться проблемы с появлением завязей. Чтобы устранить проблему, достаточно проредить посадку, удалив лишние листья.
  • Семена низкого качества, гибриды или переопыленные с гибридами.
  • Погодные условия. Жара или похолодание тоже могут стать причиной появления пустоцвета.
  • Вы посадили молодые семена. Огородники не советуют сажать семена огурцов, которому менее четырех лет. Семена должны полежать несколько лет. Только после этого его можно сажать.
  • Неправильная температура воды для полива.
  • Неправильное место посадки. Если растению мало света, оно просто не начнет родить.
  • Также на появление пустоцвета может влиять неудачный выбор удобрения. Чтобы справиться с проблемой, нужно регулярно подкармливать огурцы комплексными удобрениями один раз в две недели.
  • Неправильный полив. Огурцы нуждаются в обильном поливе, однако не всегда — только до цветения и уже во время плодоношения.

Что делать с пустоцветом на огурцах

Если вы заметили, что огурцы начали плохо родить, а на растении появилось большое количество пустоцвета, стоит немедленно скорректировать уход.

Не поздно исправлять ситуацию в начале цветения. Для этого нужно регулярно подкармливать огурцы комплексными удобрениями 1 раз в 2 недели.

Подкормка с борной кислотой тоже поможет сформировать завязи на растениях. Для этого вам нужно высыпать 0,5 ч. л борной кислоты в посуду с теплой водой (примерно 0,5-0,6 л) и тщательно перемешать.

Полученный раствор разведите в 10 л воды, перелейте в разбрызгиватель и обработайте все растения доверху. Огурцы должны впитать борную кислоту.

Если огурцы уже начали цвести, но завязи не формируются, можно попробовать прекратить поливать растение. Оказавшись в экстремальных условиях (в нашем случае — нехватка воды), растение начинает активно оставлять потомство. Как только почва подсохнет, а листья подвянут, огурцы начнут образовывать много женских цветков (в этот период полив можно возобновить).

Недостаточное опыление огурцов тоже приводит к отсутствию завязей. Поэтому, чтобы привлечь на участок насекомых, опрыскайте цветочки медовой или сахарной водой.

— Важно, что пустоцветы нельзя ни в коем случае срывать или срезать! Вам нужно только уменьшить его количество, а не уничтожить. Ведь без мужских цветков, завязи не смогут сформироваться, и женские цветы засохнут.

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