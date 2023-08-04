Каждый огородник выращивает на своем участке огурцы, ведь представить лето без этого овоща просто невозможно.
Однако бывают случаи, когда на растении много цветов, а количество плодов просто мизерное. Такое явление называют пустоцвет.
Что делать с пустоцветом на огурцах и как этого избежать – читайте в нашем материале.
Основные причины появления пустоцвета на огурцах
Пустоцвет на огурцах возникает тогда, когда на растении растут преимущественно мужские цветы. Они необходимы для опыления женских и формирования нормальной завязи. Однако цветок мужского типа никогда не образует завязей.
Опытные огородники отмечают, что существует несколько причин пустоцвета на огурцах:
- Плотная посадка. Если растению мало места для роста, могут начаться проблемы с появлением завязей. Чтобы устранить проблему, достаточно проредить посадку, удалив лишние листья.
- Семена низкого качества, гибриды или переопыленные с гибридами.
- Погодные условия. Жара или похолодание тоже могут стать причиной появления пустоцвета.
- Вы посадили молодые семена. Огородники не советуют сажать семена огурцов, которому менее четырех лет. Семена должны полежать несколько лет. Только после этого его можно сажать.
- Неправильная температура воды для полива.
- Неправильное место посадки. Если растению мало света, оно просто не начнет родить.
- Также на появление пустоцвета может влиять неудачный выбор удобрения. Чтобы справиться с проблемой, нужно регулярно подкармливать огурцы комплексными удобрениями один раз в две недели.
- Неправильный полив. Огурцы нуждаются в обильном поливе, однако не всегда — только до цветения и уже во время плодоношения.
Что делать с пустоцветом на огурцах
Если вы заметили, что огурцы начали плохо родить, а на растении появилось большое количество пустоцвета, стоит немедленно скорректировать уход.
Не поздно исправлять ситуацию в начале цветения. Для этого нужно регулярно подкармливать огурцы комплексными удобрениями 1 раз в 2 недели.
Подкормка с борной кислотой тоже поможет сформировать завязи на растениях. Для этого вам нужно высыпать 0,5 ч. л борной кислоты в посуду с теплой водой (примерно 0,5-0,6 л) и тщательно перемешать.
Полученный раствор разведите в 10 л воды, перелейте в разбрызгиватель и обработайте все растения доверху. Огурцы должны впитать борную кислоту.
Если огурцы уже начали цвести, но завязи не формируются, можно попробовать прекратить поливать растение. Оказавшись в экстремальных условиях (в нашем случае — нехватка воды), растение начинает активно оставлять потомство. Как только почва подсохнет, а листья подвянут, огурцы начнут образовывать много женских цветков (в этот период полив можно возобновить).
Недостаточное опыление огурцов тоже приводит к отсутствию завязей. Поэтому, чтобы привлечь на участок насекомых, опрыскайте цветочки медовой или сахарной водой.
— Важно, что пустоцветы нельзя ни в коем случае срывать или срезать! Вам нужно только уменьшить его количество, а не уничтожить. Ведь без мужских цветков, завязи не смогут сформироваться, и женские цветы засохнут.