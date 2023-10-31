Бордоську суміш використовують для боротьби із грибковими та бактеріальними хворобами рослин.

Цей фунгіцид одержують шляхом змішування мідного купоросу та негашеного вапна.

Зазвичай садівники застосовують 1%і 3% бордоську рідину. Кращі результати досягаються при обприскуванні рослин перед або на початку розпускання бруньок і до цвітіння.

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Як зробити бордоську суміш

Пропорції для приготування 1% розчину бордоської суміші:

на 10 л розчину – 100 г мідного купоросу + 100 г негашеного вапна.

Пропорції для приготування 3% розчину бордоської суміші:

на 10 л розчину – 300 г мідного купоросу + 300 г негашеного вапна.

Спочатку вапно потрібно розчинити у 2 л гарячої води (температура трохи більше ніж 50 °С). У такій самій кількості гарячої води в окремій ємності розчиніть мідний купорос.

Далі обидва розчини потрібно довести холодною водою до об’єму 5 л. Потім готовий розчин мідного купоросу повільно вливаємо у вапняний розчин, постійно розмішуючи до однорідності.

Під час приготування використовуйте пластикові чи емальовані відра, уникайте металевої тари, яка може окислюватися. Також обов’язково вдягніть гумові рукавички та маску, аби запобігти потраплянню розчину на шкіру.

Якщо бордоська рідина приготована правильно, вона набуває блідо-блакитного кольору.

Перевірити концентрацію міді в готовому розчині можна за допомогою лакмусового папірця. Сірувато-синій колір свідчитиме про те, що розчин приготований правильно.

Якщо концентрація міді більша за норму, в рідину треба додати трохи вапняного розчину й повторно зробити виміри. Обприскування саду розчином із великою кількістю міді може спровокувати опіки у рослин.

Бордоську суміш рекомендують використовувати в день приготування. Однак зберегти властивості препарату можна за допомогою цукру, для цього потрібно додати в розчин 1 ст. л. цукру.

Для чого використовують бордоську суміш

Найчастіше бордоську суміш застосовують на деревах, винограді, ягідних кущах, томатах, картоплі, огірках та перці.

Вона захищає від чорної ніжки на овочевій розсаді, кучерявості листя та парші на плодових деревах.

Садівники ефективно використовують бордоську рідину при лікуванні моніліозу на яблуні, айві, груші, плодовій гнилі, хворобах вишень і слив, кучерявості листя персика, абрикоса. Для цього ранньою весною застосовують 3% розчин бордоської суміші, а згодом – 1% розчин тричі на сезон.

3% розчином обприскують кущі смородини, аґрусу, малини, а також суниці до розпускання листя. Це вбереже від плямистості листя.