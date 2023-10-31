Бордоскую смесь используют для борьбы с грибковыми и бактериальными болезнями растений.

Этот фунгицид получают путем смешивания медного купороса и негашеной извести.

Обычно садоводы применяют 1% и 3% бордоскую жидкость. Лучшие результаты достигаются при опрыскивании растений перед или в начале распускания почек и до цветения.

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Как сделать бордоскую смесь

Пропорции для приготовления 1% раствора бордоской смеси:

на 10 л раствора — 100 г медного купороса + 100 г негашеной извести.

Пропорции для приготовления 3% раствора бордоской смеси:

на 10 л раствора — 300 г медного купороса + 300 г негашеной извести.

Сначала известь нужно растворить в 2 л горячей воды (температура чуть больше 50 °С). В таком же количестве горячей воды в отдельной емкости растворите медный купорос.

Далее оба раствора нужно довести холодной водой до объема 5 л. Затем готовый раствор медного купороса медленно вливаем в известковый раствор, постоянно размешивая до однородности.

Во время приготовления используйте пластиковые или эмалированные ведра, избегайте металлической тары, которая может окисляться. Также обязательно наденьте резиновые перчатки и маску, чтобы предотвратить попадание раствора на кожу.

Если бордоская жидкость приготовлена правильно, она приобретает бледно-голубой цвет.

Проверить концентрацию меди в готовом растворе можно с помощью лакмусовой бумажки. Серовато-синий цвет будет свидетельствовать о том, что раствор приготовлен правильно.

Если концентрация меди больше нормы, в жидкость надо добавить немного известкового раствора и повторно сделать замеры. Опрыскивание сада раствором с большим количеством меди может спровоцировать ожоги у растений.

Бордоскую смесь рекомендуют использовать в день приготовления. Однако сохранить свойства препарата можно с помощью сахара, для этого нужно добавить в раствор 1 ст. л. сахара.

Для чего используют бордоскую смесь

Чаще всего бордоскую смесь применяют на деревьях, винограде, ягодных кустах, томатах, картофеле, огурцах и перце.

Она защищает от черной ножки на овощной рассаде, курчавости листьев и парши на плодовых деревьях.

Садоводы эффективно используют бордоскую жидкость при лечении монилиоза на яблоне, айве, груше, плодовой гнили, болезнях вишен и слив, курчавости листьев персика, абрикоса. Для этого ранней весной применяют 3% раствор бордоской смеси, а впоследствии — 1% раствор трижды в сезон.

3% раствором опрыскивают кусты смородины, крыжовника, малины, а также земляники до распускания листьев. Это убережет от пятнистости листьев.