Бордоскую смесь используют для борьбы с грибковыми и бактериальными болезнями растений.
Этот фунгицид получают путем смешивания медного купороса и негашеной извести.
Обычно садоводы применяют 1% и 3% бордоскую жидкость. Лучшие результаты достигаются при опрыскивании растений перед или в начале распускания почек и до цветения.
Как сделать бордоскую смесь
Пропорции для приготовления 1% раствора бордоской смеси:
- на 10 л раствора — 100 г медного купороса + 100 г негашеной извести.
Пропорции для приготовления 3% раствора бордоской смеси:
- на 10 л раствора — 300 г медного купороса + 300 г негашеной извести.
Сначала известь нужно растворить в 2 л горячей воды (температура чуть больше 50 °С). В таком же количестве горячей воды в отдельной емкости растворите медный купорос.
Далее оба раствора нужно довести холодной водой до объема 5 л. Затем готовый раствор медного купороса медленно вливаем в известковый раствор, постоянно размешивая до однородности.
Во время приготовления используйте пластиковые или эмалированные ведра, избегайте металлической тары, которая может окисляться. Также обязательно наденьте резиновые перчатки и маску, чтобы предотвратить попадание раствора на кожу.
Если бордоская жидкость приготовлена правильно, она приобретает бледно-голубой цвет.
Проверить концентрацию меди в готовом растворе можно с помощью лакмусовой бумажки. Серовато-синий цвет будет свидетельствовать о том, что раствор приготовлен правильно.
Если концентрация меди больше нормы, в жидкость надо добавить немного известкового раствора и повторно сделать замеры. Опрыскивание сада раствором с большим количеством меди может спровоцировать ожоги у растений.
Бордоскую смесь рекомендуют использовать в день приготовления. Однако сохранить свойства препарата можно с помощью сахара, для этого нужно добавить в раствор 1 ст. л. сахара.
Для чего используют бордоскую смесь
Чаще всего бордоскую смесь применяют на деревьях, винограде, ягодных кустах, томатах, картофеле, огурцах и перце.
Она защищает от черной ножки на овощной рассаде, курчавости листьев и парши на плодовых деревьях.
Садоводы эффективно используют бордоскую жидкость при лечении монилиоза на яблоне, айве, груше, плодовой гнили, болезнях вишен и слив, курчавости листьев персика, абрикоса. Для этого ранней весной применяют 3% раствор бордоской смеси, а впоследствии — 1% раствор трижды в сезон.
3% раствором опрыскивают кусты смородины, крыжовника, малины, а также земляники до распускания листьев. Это убережет от пятнистости листьев.