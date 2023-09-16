На дворі осінь, а отже – час попіклуватися про майбутній врожай. Відповідальні господарі задаються питаннями, коли та як садити цибулю на зиму. Про це Фактам ICTV розповів наш постійний експерт із захисту рослин Олексій Колесник.

В якому місяці садити цибулю восени

Найкращий час, щоб садити цибулю восени – кінець жовтня-початок листопада. Так вона не встигне пустити коріння до настання морозів, адже проросла цибуля може і не пережити зиму.

– Озиму цибулю найкраще висаджувати наприкінці жовтня або на початку листопада так, щоб вона не встигла прорости до настання морозів. Проросла цибуля навряд чи зможе пережити зиму, – запевняє експерт.

Ще одним орієнтиром, який вказує на те, що час садити цибулю, є температура. Якщо декілька днів тримається +5ºC – час ставати до справи.

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Висаджують цибулю в безвітряну і ясну погоду.

Які особливості посадки цибулі восени

Цибуля полюбляє промінчики, тож висаджувати її варто на сонячній ділянці. Садити озиму цибулю рекомендується на ґрунті, де не утворюється застій води – на південних ділянках і височинах.

– Під час вибору ділянки для вирощування цибулі потрібно врахувати, що це світлолюбна рослина, яка любить добре дреновані, удобрені, легкі ґрунти, у поєднанні з помірною зволоженістю, – говорить Колесник.

Також важливо сховати цибулю від вітрів – вона не любить протягів.

Вирощувати на одному місці цибулю можна лише два сезони, після чого на цій ділянці рекомендується на чотири роки зробити паузу.

Цибулю можна висаджувати на ділянці, де раніше росли зернові культури (крім вівса), кукурудза, буряк, гірчиця, рапс, фацелія, горох, квасоля, помідори, огірки, салат, капуста.

І пам’ятайте, якщо у цій землі до цибулі росли боби, картопля, петрушка, селера, то вона може і не прижитися. Краще уникати таких ділянок на городі.

Як правильно садити цибулю восени

Експерт із захисту рослин розповів алгоритм висадки. Він передбачає декілька кроків.

Крок 1. Відібрати матеріал

Саджаючи сіянку, необхідно перебрати посівний матеріал. Варто уникати хворих, надто великих та дуже маленьких цибулин.

Для посадки краще купувати спеціальні сорти цибулі, які можна садити на зиму. Добре підходять сорти Центуріон і Штутгард.

Крок 2. Підготувати ділянку

Після того, як ви з урахуванням вищевказаних рекомендації щодо світла, ґрунту та протягів обрали для цибулі ділянку, потрібно її як слід підготувати. Експерт радить максимально розпушити ґрунт.

Також на грядці перед посадкою можна розсипати золу в розрахунку 10 г на м2.

Крок 3. Висадка цибулі

Садити цибулю потрібно у лунки завглибшки 5 см. Відстань між цибулинами повинна бути 7 см, а між рядками – 15 см.

Насіння обов’язково має бути сухим, замочувати перед посадкою озиму цибулю не потрібно.

Крок 4. Полив

Поливати посаджену цибулю не варто. Якщо дощів після висадки цибулі не буде десять днів, лише тоді можна зволожити ґрунт водою.

Після настання морозів грядку можна укрити соломою або іншою мульчою.

Довідка. Мульчування – це укриття ґрунту будь-яким матеріалом, наприклад, сухим листям чи гілками хвойних, так званою мульчою. Це робиться насамперед для того, щоб максимально зберегти вологу.

У разі дуже морозної і малосніжної зими, ділянку можна захистити плівкою. Якщо снігу вистачає, то до такого кроку можна і не вдаватися.

Догляд після висадки цибулі восени

Добрива можна вносити і під час підготовки ділянки, і в період вегетації рослин – час, коли вони перебувають у стані активного росту. Для цибулі підійде великий спектр різних добрив, з органічних це може бути: перегній, компост та попіл. З мінеральних найкраще підійдуть збалансовані добрива, що містять комплекс макро- та мікроелементів.

Коли навесні цибуля проросла, потрібно не допускати пересихання землі, регулярно розпушувати землю та видаляти бур’яни.

До речі, раніше Факти ICTV писали, коли варто викопувати моркву на зиму, щоби зберегти овочі ще на рік.