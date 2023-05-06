Дівчата, які люблять довгі та об’ємні вії, можуть наразитися на таку проблему, як засохла туш. Що робити в цьому разі, як її врятувати? Про найкращі методи, як розбавити засохлу туш для вій – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Чому засихає туш для вій

Насамперед варто перевірити термін придатності туші, і якщо він закінчився, викинути без жалю. Таку рекомендацію Фактам ICTV дали всі косметологи, з якими вдалося проконсультуватися. Вони зазначають, що термін придатності туші до відкриття – 4-6 місяців, після – 3 місяці. Також варто позбутися туші, якщо вона змінила текстуру, колір або запах.

Але буває так, що, начебто, і термін придатності ще не добіг кінця і ви щойно почали нею користуватися, а туш для вій вже засохла. Звісно, можна купити нову, але навіщо, якщо є варіант скористатися перевіреними методами і розбавити засохлу туш. Зазначимо, що найчастіше така проблема трапляється з тушшю для об’єму, оскільки вона за своєю консистенцією найгустіша через наявність воску

Ще одна причина того, що туш засохла – нещільно закритий тюбик. Через це всередину проникає повітря. Можливо, до кінця провернути ковпачок вам заважають залишки туші навколо різьби. Тому завжди видаляйте звідти туш за допомогою звичайної серветки, змоченої в теплій воді або міцелярному розчині.

Порада, якщо ви хочете, щоб ваша туш служила довго – обирайте ту, в якій містяться олії. Вони не випаровуються з часом, тому туш не змінить текстуру.

Що робити, якщо засохла туш для вій

У жодному разі не розбавляйте засохлу туш для вій водою. Річ у тім, що там живуть мільйони бактерій, а слизова оболонка ока дуже чутлива. Таким чином, додаючи в туш воду, ви ризикуєте занести в очі інфекцію.

Також не варто в туш для вій, якщо вона засохла, капати спирт і перекис водню. Вони точно не підходять для ніжної ділянки очей. Не потрібно розбавляти туш слиною або рідиною для зняття макіяжу

Крім того, не варто, якщо ваша туш загусла, додавати в неї олії, навіть корисні. Річ у тім, що будь-які олії здатні закупорити сальні залози в основі вій і волосяні фолікули, що призведе до запалення очей.

А ось краплі для очей, розчин для лінз або душ з гарячої води цілком підійдуть, щоб реанімувати засохлу туш.

Краплі для очей

Візьміть зволожувальні краплі для очей і додайте в туш кілька крапель. Далі закрийте її і трохи збовтайте. Якщо туш ще доволі густа, то повторіть процедуру. Після можете сміливо користуватися – засохла туш для вій знову вам служитиме.

Розчин для лінз

Додайте до засохлої туші буквально 5 крапель розчину для лінз. Далі повторіть ту саму схему, що і з краплями. Склад як крапель для очей, так і розчину для лінз, безпечний для слизової і не викликає подразнення.

Душ для туші

Опустіть засохлу туш у склянку з гарячою водою на 5-10 хв або потримайте її під краном. Віск, що міститься в складі, стане більш пластичним і ви знову зможете фарбувати вії і не залишати на них грудочки. Можна повторювати таку процедуру перед кожним застосуванням.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як наносити тональний крем спонжем.