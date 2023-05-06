Любительницы длинных и объемных ресниц могут столкнуться с такой проблемой, как засохшая тушь. Что делать в этом случае и как ее спасти? О лучших методах, как разбавить засохшую тушь для ресниц — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Почему засыхает тушь для ресниц

В-первую очередь стоит проверить срок годности туши, и если он истек, выкинуть без сожалений. Такую рекомендацию Фактам ICTV дали все косметологи, с которыми удалось проконсультироваться. Они отмечают, что срок годности туши до вскрытия — 4-6 месяцев, после — 3 месяца. Также стоит избавиться от туши, если она изменила текстуру, цвет или запах.

Но бывает так, что, вроде, и срок годности в порядке и только начали пользоваться, а тушь для ресниц засохла. Конечно, можно купить новую, но зачем, если есть вариант воспользоваться проверенными методами и разбавить засохшую тушь. Отметим, что чаще всего такая проблема происходит с тушью для объема, так как она по своей консистенции наиболее густая за счет содержания воска.

Еще одна причина засыхания туши — неплотно закрытый тюбик. Из-за этого вовнутрь проникает воздух. Возможно, до конца провернуть колпачок вам мешают остатки средства вокруг резьбы. Поэтому всегда удаляйте оттуда тушь при помощи обычной салфетки, смоченной в теплой воде или мицеллярном растворе.

Совет, если вы хотите, чтобы ваша тушь служила долго — выбирайте ту, в которой содержатся масла. Они не испаряются со временем, поэтому тушь не изменит свою текстуру.

Что делать, если засохла тушь для ресниц

Ни в коем случае не разбавляйте засохшую тушь для ресниц водой. Дело в том, что там живут миллионы бактерий, а слизистая оболочка глаза очень чувствительна. Таким образом, добавляя в тушь воду, вы рискуете занести в глаза инфекцию.

Также не стоит в тушь для ресниц, если она засохла, капать спирт и перекись водорода. Они точно не подходят для нежной области глаз. Также не нужно разбавлять тушь слюной или жидкостью для снятия макияжа.

Кроме того, не стоит, если ваша тушь загустела, добавлять в нее масла, даже полезные. Дело в тому, что любые масла способны закупорить сальные железы в основе ресниц и волосяные фолликулы, что приведет к воспалению глаз.

А вот капли для глаз, раствор для линз или кокосовое масло подойдут вполне.

Капли для глаз

Возьмите увлажняющие капли для глаз и добавьте в тушь буквально несколько капель. Далее закройте тушь и немного взболтайте. Если тушь размочилась недостаточно, повторите процедуру. После можете смело пользоваться — засохшая тушь для ресниц снова будет вам служить.

Раствор для линз

Добавьте в засохшую тушь буквально 5 капель раствора для линз. Далее повторите ту же схему, что и с каплями. Стоит отметить, что составы как капель для глаз, так и раствора для линз, безопасны для слизистой глаз и не вызывают раздражение.

Душ для туши

Опустите засохшую тушь в стакан с горячей водой на 5-10 мин или подержите ее под краном. Содержащийся в составе воск станет более пластичным, и вы снова сможете красить ресницы, не оставляя на них комочков. Можно повторять такую процедуру перед каждым применением.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как наносить тональный крем спонжем.