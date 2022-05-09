На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну противник активно використовує артилерію, завдаючи пошкодження цивільним спорудам. У житлових будинках, садках та школах часто ховаються мирні мешканці.

Однак під завали можна потрапити в будь-якій будівлі, і в таких випадках потрібно суворо дотримуватися інструкцій. Що робити, якщо ви опинилися під завалами – далі у матеріалі.

Патрульна поліція Києва дала кілька порад, що треба робити у цій критичній ситуації.

Насамперед варто покликати на допомогу. Необхідно повідомити, де ви перебуваєте і що з вами трапилося. Після цього варто спокійно чекати, доки розберуть завал.

Якщо вас не чують, потрібно виконати кілька дій. Необхідно звільнити руки та ноги, а після – оцінити оточення. Якщо є можливість – спробуйте самостійно розібрати завали. Це необхідно робити у випадку, якщо ви впевнені у своїх силах, і не зачепити те, на чому все тримається.

Якщо немає можливості розібрати завали самостійно – кличте на допомогу, скористайтеся смартфоном, а також стукайте по трубах опалення. За допомогою телефону можна зателефонувати на номер 102 та пояснити ситуацію.

Якщо вас ніхто не чує – спробуйте розібрати завал. Коли вдасться звільнитися – огляньте себе на випадок поранень. В ідеалі – необхідно виконати першу медичну допомогу.

Немає можливості покинути приміщення – подавайте сигнал будь-якими способами. У цей час намагайтеся не переохолоджувати організм.