На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину, противник активно использует артиллерию, нанося повреждения цивильным сооружениям. В жилых домах, садиках и школах часто прячутся мирные жители.

Однако под завалы можно попасть в любом здании, и в таких случаях нужно строго следовать инструкции. Что делать, если вы оказались под завалами — далее в материале.

Патрульная полиция Киева дала несколько советов, что нужно делать в этой критической ситуации.

В первую очередь, стоит позвать на помощь. Необходимо сообщить где вы находитесь и что с вами случилось. После этого стоит спокойно ждать, пока разберут завал.

Если вас не слышат, необходимо выполнить несколько действий. Необходимо высвободить руки и ноги, а после — оценить обстановку. Если есть возможность — попробуйте самостоятельно разобрать завалы. Это необходимо делать в случае, если вы уверены в своих силах, и не зацепите то, на чем все держится.

Если нет возможности разобрать завалы самостоятельно — зовите на помощь, воспользуйтесь смартфоном, а также стучите по трубам отопления. С помощью телефона можно позвонить на номер 102 и объяснить ситуацию.

В случае, если вас никто не слышит — попробуйте разобрать завал. Когда получится освободиться — осмотрите себя на случай ранений. В идеале — необходимо выполнить первую медицинскую помощь.

Нет возможности покинуть помещение — подавайте сигнал любыми способами. В это время старайтесь не переохлаждать организм.