Какао — незаменимый ингредиент для приготовления вкусных и простых десертов. С его помощью можно приготовить множество вкусностей, если включить фантазию.
Что можно приготовить из какао за пять минут — читайте в нашем материале.
Шоколадный кекс в микроволновке
Ингредиенты на порцию:
- мука – две ст. л;
- какао-порошок — две ст. л;
- сахар – две ст. л;
- яйцо — одно;
- масло — две ст. л;
- молоко — три ст. л;
- разрыхлитель — ½ ч. л.
Сначала приготовьте тесто — смешайте все сухие ингредиенты — муку, какао, сахар и разрыхлитель.
В другой миске смешайте молоко, яйцо и масло. Теперь соедините все в небольшой тарелке или чашке и тщательно перемешайте.
Готовить в микроволновке кекс нужно две-три минуты (зависит от мощности вашей печи).
Пирожное Картошка
Вам понадобится:
- сливочное масло — 100 гр;
- какао — три ст. л;
- сгущенное молоко — ⅔ банки;
- любое печенье — 300 гр.
Способ приготовления:
- Растопите масло и добавьте к нему какао-порошок и сгущенное молоко.
- Размешивайте до образования шоколадной пасты.
- Добавьте раскрошенное печенье.
- Когда масса станет эластична, сформируйте руками форму пирожного.
- Посыпьте готовый десерт какао-порошком или остатками печенья.
- Положите пирожное в холодильник на несколько часов.
Вкусная шоколадная картошка готова!
Какао по-восточному
Приготовьте к вкусным десертам не менее вкусный шоколадный напиток с какао.
Вам понадобится:
- молоко — 250 гр;
- какао — две ч. л;
- сахарная пудра — две ч. л;
- шоколад — 10 гр;
- сухой имбирь — одна ч. л.
Перелейте молоко в кастрюльку и поставьте на огонь. Добавьте к нему кусочек шоколада.
Отдельно в тарелке соедините имбирь, какао, сахарную пудру и три столовые ложки молока. Вылейте смесь в кастрюлю с молоком и варите в течение трех-пяти минут. Постоянно помешивайте какао.
Снимите напиток с огня, перелейте в чашку и потрите шоколадом.