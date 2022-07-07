Какао — незаменимый ингредиент для приготовления вкусных и простых десертов. С его помощью можно приготовить множество вкусностей, если включить фантазию.

Что можно приготовить из какао за пять минут — читайте в нашем материале.

Шоколадный кекс в микроволновке

Ингредиенты на порцию:

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мука – две ст. л;

какао-порошок — две ст. л;

сахар – две ст. л;

яйцо — одно;

масло — две ст. л;

молоко — три ст. л;

разрыхлитель — ½ ч. л.

Сначала приготовьте тесто — смешайте все сухие ингредиенты — муку, какао, сахар и разрыхлитель.

В другой миске смешайте молоко, яйцо и масло. Теперь соедините все в небольшой тарелке или чашке и тщательно перемешайте.

Готовить в микроволновке кекс нужно две-три минуты (зависит от мощности вашей печи).

Пирожное Картошка

Вам понадобится:

сливочное масло — 100 гр;

какао — три ст. л;

сгущенное молоко — ⅔ банки;

любое печенье — 300 гр.

Способ приготовления:

Растопите масло и добавьте к нему какао-порошок и сгущенное молоко. Размешивайте до образования шоколадной пасты. Добавьте раскрошенное печенье. Когда масса станет эластична, сформируйте руками форму пирожного. Посыпьте готовый десерт какао-порошком или остатками печенья. Положите пирожное в холодильник на несколько часов.

Вкусная шоколадная картошка готова!

Какао по-восточному

Приготовьте к вкусным десертам не менее вкусный шоколадный напиток с какао.

Вам понадобится:

молоко — 250 гр;

какао — две ч. л;

сахарная пудра — две ч. л;

шоколад — 10 гр;

сухой имбирь — одна ч. л.

Перелейте молоко в кастрюльку и поставьте на огонь. Добавьте к нему кусочек шоколада.

Отдельно в тарелке соедините имбирь, какао, сахарную пудру и три столовые ложки молока. Вылейте смесь в кастрюлю с молоком и варите в течение трех-пяти минут. Постоянно помешивайте какао.

Снимите напиток с огня, перелейте в чашку и потрите шоколадом.