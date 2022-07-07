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Что приготовить из какао за пять минут: три рецепта

7 июля 2022, 20:37
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Что приготовить из какао за пять минут: три рецепта
Источник: Depositphotos

Какао — незаменимый ингредиент для приготовления вкусных и простых десертов. С его помощью можно приготовить множество вкусностей, если включить фантазию.

Что можно приготовить из какао за пять минут — читайте в нашем материале.

Шоколадный кекс в микроволновке

Ингредиенты на порцию:

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  • мука – две ст. л;
  • какао-порошок — две ст. л;
  • сахар – две ст. л;
  • яйцо — одно;
  • масло — две ст. л;
  • молоко — три ст. л;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.

Сначала приготовьте тесто — смешайте все сухие ингредиенты — муку, какао, сахар и разрыхлитель.

В другой миске смешайте молоко, яйцо и масло. Теперь соедините все в небольшой тарелке или чашке и тщательно перемешайте.

Готовить в микроволновке кекс нужно две-три минуты (зависит от мощности вашей печи).

Пирожное Картошка

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 100 гр;
  • какао — три ст. л;
  • сгущенное молоко — ⅔ банки;
  • любое печенье — 300 гр.

Способ приготовления:

  1. Растопите масло и добавьте к нему какао-порошок и сгущенное молоко.
  2. Размешивайте до образования шоколадной пасты.
  3. Добавьте раскрошенное печенье.
  4. Когда масса станет эластична, сформируйте руками форму пирожного.
  5. Посыпьте готовый десерт какао-порошком или остатками печенья.
  6. Положите пирожное в холодильник на несколько часов.

Вкусная шоколадная картошка готова!

Какао по-восточному

Приготовьте к вкусным десертам не менее вкусный шоколадный напиток с какао.

Вам понадобится: 

  • молоко — 250 гр;
  • какао — две ч. л;
  • сахарная пудра — две ч. л;
  • шоколад — 10 гр;
  • сухой имбирь — одна ч. л.

Перелейте молоко в кастрюльку и поставьте на огонь. Добавьте к нему кусочек шоколада.

Отдельно в тарелке соедините имбирь, какао, сахарную пудру и три столовые ложки молока. Вылейте смесь в кастрюлю с молоком и варите в течение трех-пяти минут. Постоянно помешивайте какао.

Снимите напиток с огня, перелейте в чашку и потрите шоколадом.

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