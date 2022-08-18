Наручні годинники – це не лише стильний аксесуар, а й корисний подарунок. Проте існують думка, що дарувати годинник – погана прикмета.

Чи можна дарувати годинник та як не накликати біду – дивіться в нашому матеріалі.

Повір’я про годинник у подарунок

Мабуть усі чули повір’я, що дарувати годинники не можна, мовляв, це може накликати біду. Наші предки вірили, що кожен предмет має свою особливу енергетику. Тому раніше дарувати годинник вважалося поганим знаком.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що релігійного підґрунтя це повір’я не має. Крім того, за правилами етикету не існує заборони дарувати годинник.

Проте раніше вважалося, що годинники здатні притягувати негативну енергію і приносити власнику різні проблеми – починаючи від сварок з близькими і закінчуючи серйозними хворобами.

Наприклад, у Китаї вірять, що подарувати людині годинник означає її близьку смерть. В Україні ж ця прикмета означає сварку, розлуку та розрив відносин з людиною:

якщо дружина подарує чоловіку годинник, це може покласти кінець щасливого шлюбного життя;

чоловіку годинник, це може покласти кінець щасливого шлюбного життя; якщо ж годинник презентували друзям , дружбі може прийти кінець;

, дружбі може прийти кінець; якщо ж чоловік подарував своїй дружині – він ніби віддав їй свій час (можлива швидка смерть чоловіка);

своїй дружині – він ніби віддав їй свій час (можлива швидка смерть чоловіка); подарований годинник колезі чи партнеру може означати сварку та швидкий розрив ділових відносин.

Проте існує і думка, що іменинник проживе стільки, скільки буде ходити подарований годинник.

Прикмет про годинники безліч – хтось вірить в них, хтось ні. Все ж, не рекомендується перевіряти силу забобонів на власному досвіді. Попри це, дарувати годинники можна, головне – робити це правильно.

Як правильно дарувати годинник, аби не накликати біду

Аби годинник не накликав біду, людина має його відкупити. Це можуть бути символічні кілька копійок, головне – аби іменинник у вас його купив.

Як обійти забобони, якщо ви або ж вам дарують годинник: