Досвідчені городники максимально використовують час протягом усього календарного року. Вони точно знають, що можна посіяти на зиму. Якщо ви прагнете поповнити лави просунутих садівників, вам стане у пригоді матеріал Фактів.Life, у якому ми зібрали поради щодо саджання овочів на зиму.

Спочатку дізнаємося, чому осінь з її зниженням температури не стоїть на заваді для робіт на городі. Також розберемося з особливостями посадок під зиму.

Посадка овочів на зиму

Сіяти овочеве насіння рекомендують у землю, що встигла відчути заморозки, або ж і взагалі після першого снігу. Грядки для цього готують заздалегідь – ще за плюсової температури. Головне правило – насіння не має дати паростків. Зверніть увагу на те, що цибулини в промерзлий ґрунт садити не можна. Вони повинні пустити корінці до холодів, тож варто зважати на середньодобову температуру. Найкращим часом для висадки, наприклад, озимого часнику, буде кінець вересня-початок жовтня.

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Що можна сіяти на зиму: перелік культур

Осінь – чудовий час для посадки пряних трав, зелені та коренеплодів.

Кріп

Для цієї запашної культури достатньо + 2°С за вікном вдень і до – 3°С вночі. Глибина загортання – приблизно 3 см. Між грядками дотримуйтеся дистанції у 19-21 см. Якщо встигнете з посівом до зими, вже в травні матимете на столі власний свіжий кріп.

Салатний лист, крес-салат, петрушка, кінза

Це все стійкі до морозів культури, що швидко сходять. Достатньо +2 градусів на вулиці, аби посадити їх на глибину у 1,5-2 см. Дистанція мід грядками – 25-35 см.

Шпинат та щавель

Для посадки шпинату є два терміни. Його висівають на глибину 3-4 см – або наприкінці вересня, або планують цей процес на кінець листопада-початок грудня. Якщо оберете перший варіант, то вже із весняним теплом зможете поласувати вітамінними листочками з грядки. В іншому разі, насіння навесні лише проклюнеться. Під час посіву дотримуйтеся відстані між рослинами у 7-10 см, між рядками — у 15-20 см.

Під зиму рекомендується саджати й щавель. Лунка має бути глибиною у 1-1,5 см, між грядками тримайте відстань у 15-20 см. Також осінь вважається гарним часом для висадки руколи, мангольда та ревеня. Її треба сховати трішки глибше – на 4 см у землю. Зверніть увагу, щоби між рядками було не менш ніж 8 см.

Коренеплоди

Можна садити моркву, але небагато, бо вона зберігається гірше за ту, що висаджується навесні. Дочекайтеся, щоби на вулиці було від +2 до +4°С, та сійте на глибину 3-4 см, дотримуючись 15-20 см між рядками.

Будьте обережні із посівом буряку. Цей коренеплід може прорости вже за +5°С, а цього допускати не можна. Нехай температура стабілізується на рівні від -2 до -4°С, тоді буде саме час. Аби провести посадку цього овоча на зиму, зробіть лунки глибиною 3-4 см, між рослинами має бути 5-10 см, між рядами – 20-30 см. За таких умов наприкінці весни – на початку літа зможете зібрати перший врожай. Враховуйте те, що, як і зимова морква, такий буряк зерігається гірше.

Десь за два тижні до початку стійких заморозків на ґрунті варто висадити ріпу, якщо вона вам до вподоби. Глибина ямки 3 см, до неї треба класти по 3 насінини. Між рослинами тримайте дистанцію у 10-15 см, між рядками – 25-30 см.

Чудовий час для проведення підзимного посіву для хрону. Глибина лунки 2-3 см, садити культуру треба на відстані 30-35 см від ямок, відстань між рядами – 50-70 см.

У кінці листопада можна посадити редис. Загортайте насіння на 2-3 см, висівайте в ямку густо, тримайте відстань між лунками у 4-6 см, між грядками – 10-15 см.

Також висадіть пастернак. Для цього підготуйте грядки на відстані 30-35 см, в ряду зробіть лунки з дистанцією у 5 см, покладіть насіння на глибину в 2 см і загорніть.

Можна, на бажання, посадити ще й картоплю. Якщо сховати бульби на глибину у 15-20 см, вони переживуть навіть 10-градусний мороз. Для посадки обирайте картоплини вагою у 100-150 г, висаджуйте здвоєними рядами. Зважайте, що самі грядки мають бути 70 см завширшки. Між грядками тримайте відстань у 80 см, рядки в грядці розташовуйте з дистанцією у 45 см, між бульбами має бути по 25-30 см.

Часник і цибуля

Ці культури чи ненайпопулярніші для посадок овочів на зиму. Дочекайтеся стійких морозів на ґрунті, занурте зубчики часнику на глибину у 4-5 см на відстані у 15 см. Зважайте, що між грядками має бути 20 см. Цибулю садіть на 4 см вглиб по 3 цибулини на лунку. Врахуйте, що для посадки треба обрати невеличкий посівний матеріал діаметром у 2-3 см. Між лунками створіть відстань у 9 см, між рядами – 15 см.

Пряні трави

Трішки різиковано, але можна посадити на зиму фенхель. Він доволі теплолюбний, тож більше підійде для південних регіонів. Висівають його загущено на глибину у 2 см, дотримуючи між грядками відстань у 60-70 см. Також під зиму можна висадити мелісу, мʼяту та орегано.

Крім того, можна сіяти на зиму лікарські рослини, такі, як ромашка, валеріана, череда, звіробій, вербена, любисток, півонія незвичайна. У листопаді встигнете посадити однорічні квіти: хризантему, космею, дельфініум, волошку, флокси, люпин і навіть тюльпани з гіацинтами, а ще можна шипшину та верес. Не забудьте про стійкі до холоду дерева: калину, горобину і глід.