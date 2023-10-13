Опытные огородники используют по максимуму время в течение всего календарного года. Они точно знают, что можно посеять на зиму. Если вы хотите пополнить ряды продвинутых садоводов, вам пригодится материал Фактов.Life, в котором мы собрали советы по посадке овощей на зиму.

Сначала узнаем, почему осень с ее снижением температуры не является помехой для работ на огороде. Также разберемся с особенностями посадок под зиму.

Посадка овощей на зиму

Сеять овощные семена рекомендуют в землю, успевшую ощутить заморозки, или же вообще после первого снега. Грядки для этого готовят заранее — еще при плюсовой температуре. Главное правило — семена не должны дать ростки. Обратите внимание на то, что луковицы в промерзшую почву сажать нельзя. Они должны пустить корешки до холодов, поэтому надо учитывать среднесуточную температуру. Лучшим временем для высадки, например, озимого чеснока, будет конец сентября-начало октября.

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Что можно сеять на зиму: перечень культур

Осень — отличное время для посадки пряных трав, зелени и корнеплодов.

Укроп

Для этой душистой культуры достаточно +2°С за окном днем и до — 3°С ночью. Глубина заделки — примерно 3 см. Между грядками придерживайтесь дистанции в 19-21 см. Если успеете с посевом до зимы, уже в мае будете иметь на столе собственный свежий укроп.

Салатный лист, кресс-салат, петрушка, кинза

Это все устойчивые к морозам культуры, которые быстро всходят. Достаточно +2 градусов на улице, чтобы посадить их на глубину в 1,5-2 см. Дистанция между грядками — 25-35 см.

Шпинат и щавель

Для посадки шпината есть два срока. Его высевают на глубину 3-4 см или в конце сентября, или планируют этот процесс на конец ноября-начало декабря. Если выберете первый вариант, то уже с весенним теплом сможете полакомиться витаминными листочками с грядки. В противном случае, семена весной только проклюнутся. При посеве придерживайтесь расстояния между растениями в 7-10 см, между рядами — в 15-20 см.

Под зиму рекомендуется сажать и щавель. Лунка должна быть глубиной в 1-1,5 см, между грядками держите расстояние в 15-20 см. Также осень считается хорошим временем для высадки рукколы, мангольда и ревеня. Ее надо спрятать немного глубже — на 4 см в землю. Обратите внимание, чтобы между рядами было не менее 8 см.

Корнеплоды

Можно сажать морковь, но не много, потому что она хранится хуже той, что сажают весной. Дождитесь, чтобы на улице было от +2 до +4°С, и сейте на глубину 3-4 см, соблюдая 15-20 см между рядами.

Будьте осторожны с посевом свеклы. Этот корнеплод может прорасти уже при +5°С, а этого допускать нельзя. Пусть температура стабилизируется на уровне от -2 до -4°С, тогда будет самое время. Чтобы провести посадку этого овоща на зиму, сделайте лунки глубиной 3-4 см, между растениями должно быть 5-10 см, между рядами — 20-30 см. При таких условиях в конце весны-начале лета сможете собрать первый урожай. Учитывайте, что, как и зимняя морковь, такая свекла сохраняется хуже.

Где-то за две недели до начала устойчивых заморозков на почве стоит высадить репу, если она вам нравится. Глубина ямки 3 см, в нее надо класть по 3 семечка. Между растениями держите дистанцию в 10-15 см, между рядами — 25-30 см.

Отличное время для проведения подзимнего посева для хрена. Глубина лунки 2-3 см, сажать культуру надо на расстоянии 30-35 см от ямок, расстояние между рядами — 50-70 см.

В конце ноября можно посадить редис. Заделывайте семена на 2-3 см, высевайте в ямку густо, держите расстояние между лунками в 4-6 см, между грядками — 10-15 см.

Также высадите пастернак. Для этого подготовьте грядки на расстоянии 30-35 см, в ряду сделайте лунки с дистанцией в 5 см, положите семена на глубину в 2 см и заверните.

Можно, при желании, посадить еще и картофель. Если упрятать клубни на глубину в 15-20 см, они переживут даже 10-градусный мороз. Для посадки выбирайте картофелины весом в 100-150 г, высаживайте сдвоенными рядами. Учитывайте, что сами грядки должны быть 70 см в ширину. Между грядками держите расстояние в 80 см, рядки в грядке располагайте с дистанцией в 45 см, между клубнями должно быть по 25-30 см.

Чеснок и лук

Эти культуры едва ли не самые популярные для посадок овощей на зиму. Дождитесь устойчивых морозов на почве, погрузите зубчики чеснока на глубину в 4-5 см на расстоянии в 15 см. Учитывайте, что между грядками должно быть 20 см. Лук сажайте на 4 см вглубь по 3 луковицы на лунку. Учтите, что для посадки надо выбрать небольшой посевной материал диаметром в 2-3 см. Между лунками создайте расстояние в 9 см, между рядами — 15 см.

Пряные травы

Немного рискованно, но можно посадить на зиму фенхель. Он довольно теплолюбивый, поэтому больше подойдет для южных регионов. Высевают его загущенно на глубину в 2 см, соблюдая между грядками расстояние в 60-70 см. Также под зиму можно высадить мелиссу, мяту и орегано.

Кроме того, можно сеять на зиму лекарственные растения, такие, как ромашка, валериана, череда, зверобой, вербена, любисток, пион необыкновенный. В ноябре успеете посадить однолетние цветы: хризантема, космея, дельфиниум, василек, флокс, люпин и даже тюльпан с гиацинтом, а еще можно шиповник и вереск. Не забудьте про устойчивые к холоду деревья: калину, рябину и боярышник.