Хотя по календарю весна, однако на улице все еще заморозки. Поэтому в гардеробах продолжается сезон шерстяных свитеров. Кроме комфорта и тепла, любители таких вещей могут получить неприятные сюрпризы, в частности деформацию одежды. Это происходит в результате неправильного способа стирки. Часто подобные ситуации случаются после взаимодействия шерстяного материала и горячей воды.

Что будет, если постирать свитер в горячей воде, и как этого избежать, рассказывают Факты ICTV.

Что будет, если свитер постирать в горячей воде

Из-за неправильного режима стирки шерстяная одежда может изменить свою форму. Структура шерсти имеет тонкие волокна, которые разрушаются при контакте с горячей водой. Именно поэтому ваш любимый свитер может уменьшиться, или наоборот увеличиться в размере, а вернуть ему первоначальный вид почти невозможно.

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Как правильно стирать шерстяной свитер

Чтобы ваш свитер во время стирки не растянулся или не сел, стоит придерживаться следующих правил:

Перед стиркой выверните свитер наизнанку. Старайтесь нечасто стирать шерстяную одежду. Такие вещи не любят контакта с водой. Температура воды должна быть стабильной и не меняться. Идеальной температурой для стирки является 30 градусов. Не следует предварительно замачивать свитер из шерсти.

Как стирать шерстяной свитер вручную

Выверните изделие наизнанку. Налейте в емкость воду с температурой 30 градусов и не выше. Добавьте моющее средство. Может подойти обычный шампунь. Вспеньте моющий раствор. Положите в раствор свитер и начинайте стирать. Однако не стоит сильно тереть вещь, достаточно лишь слегка помять. После этого прополощите свитер с кондиционером для шерсти.

Как стирать шерстяной свитер в стиральной машине

Если вы выбираете вариант стирки в стиральной машине, стоит помнить:

Выверните свитер перед стиркой.

Температура воды не должна превышать 30 градусов.

Моющее средство лучше использовать жидкое (гель).

Стирать шерстяные вещи желательно в специальном режиме. В современных моделях эта функция называется “Ручная стирка шерсти”.

Не используйте функцию “Отжим”.

Как сушить шерстяной свитер после стирки

Не выкручивайте шерстяной свитер.

Не сушите на батареях.

Вместо этого положите свитер на застеленный махровым полотенцем стол и слегка сдавите его. Время от времени переворачивайте вещь на другую сторону. Когда она будет почти сухая, нужно проветрить на балконе или улице.