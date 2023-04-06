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Что будет, если свитер постирать в горячей воде: как правильно ухаживать за шерстью

6 апреля 2023, 15:00
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Шерстяний светр
Источник: Unsplash

Хотя по календарю весна, однако на улице все еще заморозки. Поэтому в гардеробах продолжается сезон шерстяных свитеров. Кроме комфорта и тепла, любители таких вещей могут получить неприятные сюрпризы, в частности деформацию одежды. Это происходит в результате неправильного способа стирки. Часто подобные ситуации случаются после взаимодействия шерстяного материала и горячей воды.

Что будет, если постирать свитер в горячей воде, и как этого избежать, рассказывают Факты ICTV.

Что будет, если свитер постирать в горячей воде

Из-за неправильного режима стирки шерстяная одежда может изменить свою форму. Структура шерсти имеет тонкие волокна, которые разрушаются при контакте с горячей водой. Именно поэтому ваш любимый свитер может уменьшиться, или наоборот увеличиться в размере, а вернуть ему первоначальный вид почти невозможно.

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Как правильно стирать шерстяной свитер

Чтобы ваш свитер во время стирки не растянулся или не сел, стоит придерживаться следующих правил:

  1. Перед стиркой выверните свитер наизнанку.
  2. Старайтесь нечасто стирать шерстяную одежду. Такие вещи не любят контакта с водой.
  3. Температура воды должна быть стабильной и не меняться.
  4. Идеальной температурой для стирки является 30 градусов.
  5. Не следует предварительно замачивать свитер из шерсти.

Как стирать шерстяной свитер вручную

  1. Выверните изделие наизнанку.
  2. Налейте в емкость воду с температурой 30 градусов и не выше.
  3. Добавьте моющее средство. Может подойти обычный шампунь.
  4. Вспеньте моющий раствор.
  5. Положите в раствор свитер и начинайте стирать. Однако не стоит сильно тереть вещь, достаточно лишь слегка помять.
  6. После этого прополощите свитер с кондиционером для шерсти.

Как стирать шерстяной свитер в стиральной машине

Если вы выбираете вариант стирки в стиральной машине, стоит помнить:

  • Выверните свитер перед стиркой.
  • Температура воды не должна превышать 30 градусов.
  • Моющее средство лучше использовать жидкое (гель).
  • Стирать шерстяные вещи желательно в специальном режиме. В современных моделях эта функция называется “Ручная стирка шерсти”.
  • Не используйте функцию “Отжим”.

Как сушить шерстяной свитер после стирки

  • Не выкручивайте шерстяной свитер.
  • Не сушите на батареях.

Вместо этого положите свитер на застеленный махровым полотенцем стол и слегка сдавите его. Время от времени переворачивайте вещь на другую сторону. Когда она будет почти сухая, нужно проветрить на балконе или улице.

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