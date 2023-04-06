Хотя по календарю весна, однако на улице все еще заморозки. Поэтому в гардеробах продолжается сезон шерстяных свитеров. Кроме комфорта и тепла, любители таких вещей могут получить неприятные сюрпризы, в частности деформацию одежды. Это происходит в результате неправильного способа стирки. Часто подобные ситуации случаются после взаимодействия шерстяного материала и горячей воды.
Что будет, если постирать свитер в горячей воде, и как этого избежать, рассказывают Факты ICTV.
Что будет, если свитер постирать в горячей воде
Из-за неправильного режима стирки шерстяная одежда может изменить свою форму. Структура шерсти имеет тонкие волокна, которые разрушаются при контакте с горячей водой. Именно поэтому ваш любимый свитер может уменьшиться, или наоборот увеличиться в размере, а вернуть ему первоначальный вид почти невозможно.
Как правильно стирать шерстяной свитер
Чтобы ваш свитер во время стирки не растянулся или не сел, стоит придерживаться следующих правил:
- Перед стиркой выверните свитер наизнанку.
- Старайтесь нечасто стирать шерстяную одежду. Такие вещи не любят контакта с водой.
- Температура воды должна быть стабильной и не меняться.
- Идеальной температурой для стирки является 30 градусов.
- Не следует предварительно замачивать свитер из шерсти.
Как стирать шерстяной свитер вручную
- Выверните изделие наизнанку.
- Налейте в емкость воду с температурой 30 градусов и не выше.
- Добавьте моющее средство. Может подойти обычный шампунь.
- Вспеньте моющий раствор.
- Положите в раствор свитер и начинайте стирать. Однако не стоит сильно тереть вещь, достаточно лишь слегка помять.
- После этого прополощите свитер с кондиционером для шерсти.
Как стирать шерстяной свитер в стиральной машине
Если вы выбираете вариант стирки в стиральной машине, стоит помнить:
- Выверните свитер перед стиркой.
- Температура воды не должна превышать 30 градусов.
- Моющее средство лучше использовать жидкое (гель).
- Стирать шерстяные вещи желательно в специальном режиме. В современных моделях эта функция называется “Ручная стирка шерсти”.
- Не используйте функцию “Отжим”.
Как сушить шерстяной свитер после стирки
- Не выкручивайте шерстяной свитер.
- Не сушите на батареях.
Вместо этого положите свитер на застеленный махровым полотенцем стол и слегка сдавите его. Время от времени переворачивайте вещь на другую сторону. Когда она будет почти сухая, нужно проветрить на балконе или улице.