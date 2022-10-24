Прання – одна з найнеприємніших хатніх робіт у для багатьох людей. При цьому воно забирає досить багато часу: сортування брудного одягу, прання, сушіння, а потім – його складання.

Для того, щоб прати речі правильно, виробники побутової хімії завжди вказують на упаковках детальну інструкцію із застосування.

На інструкції до ополіскувачів часто пишуть про те, що в барабан пральної машини потрібно класти мірний ковпачок. Навіщо це робити – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Навіщо кидати до барабана пральної машини ковпачок із ополіскувача

Багато людей відміряють миючий засіб за допомогою кришки, яка одночасно служить мірною склянкою. Після кількох прань ковпачок стає досить липким та грубим.

Однак на багатьох засобах пишуть про те, що потрібно кидати кришку під час прання в барабан із одягом.

Це справді так, адже більшість ковпачків для пральних порошків та ополіскувачів були виготовлені з розрахунком на пральну машину.

Більше не потрібно вигадувати, як почистити кришку. Найпростіше рішення, для якого воно й було створено – покласти його у машину разом із одягом.

Ковпачок можна без проблем прати у пралці, але слід мати деяку обережність.

У більшості інструкцій пишуть про те, що кидати ковпачок у прання слід тільки кожних кілька разів, щоб пластикові ковпачки не деформувалися за високих швидкостей і температур.

Навіщо ще кидати до барабана пральної машини ковпачок із ополіскувача? Для того, щоб заощадити на пральних засобах, адже саме таким способом ви зможете змити залишки і випрати одяг з великою кількістю ополіскувача.