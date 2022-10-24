Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Для чого кладуть мірний ковпачок у пральну машину разом із одягом

24 Жовтня 2022, 18:02
Анна Голішевська Редакторка сайту
Ковпак
Джерело: Unsplash

Прання – одна з найнеприємніших хатніх робіт у для багатьох людей. При цьому воно забирає досить багато часу: сортування брудного одягу, прання, сушіння, а потім – його складання.

Для того, щоб прати речі правильно, виробники побутової хімії завжди вказують на упаковках детальну інструкцію із застосування.

На інструкції до ополіскувачів часто пишуть про те, що в барабан пральної машини потрібно класти мірний ковпачок. Навіщо це робити – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Навіщо кидати до барабана пральної машини ковпачок із ополіскувача

Багато людей відміряють миючий засіб за допомогою кришки, яка одночасно служить мірною склянкою. Після кількох прань ковпачок стає досить липким та грубим.

Однак на багатьох засобах пишуть про те, що потрібно кидати кришку під час прання в барабан із одягом.

Це справді так, адже більшість ковпачків для пральних порошків та ополіскувачів були виготовлені з розрахунком на пральну машину.

Більше не потрібно вигадувати, як почистити кришку. Найпростіше рішення, для якого воно й було створено – покласти його у машину разом із одягом.

Ковпачок можна без проблем прати у пралці, але слід мати деяку обережність.

У більшості інструкцій пишуть про те, що кидати ковпачок у прання слід тільки кожних кілька разів, щоб пластикові ковпачки не деформувалися за високих швидкостей і температур.

Навіщо ще кидати до барабана пральної машини ковпачок із ополіскувача? Для того, щоб заощадити на пральних засобах, адже саме таким способом ви зможете змити залишки і випрати одяг з великою кількістю ополіскувача.

Читайте також:
Аспірин для пранняЯк використовувати аспірин для прання: покрокова інструкція для відбілювання одягу

Теги
Прибирання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь