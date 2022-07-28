Щороку в Україні 28 липня відзначають свято, присвячене одній із найважливіших подій в історії держави – День Хрещення Київської Русі. Хрестителем вважається князь Володимир Великий, якого за це зарахували до лику святих.

Свято бере свій початок з 2008 року з ініціативи третього президента України Віктора Ющенка. Цим кроком вдалося нагадати про значущість історії України, традиції та розвиток нашого народу, історія якого почалася понад тисячу років тому.

Саме час перевірити, які факти з історії є реальними, а які – ні.

Зараз дивляться

Що відомо про Хрещення Київської Русі

Заведено вважати, що Київську Русь хрестили 988 року – багато істориків називають інші дати, спираючись на деталі історії. Князь Володимир зрозумів, що язичництво себе вичерпало, і народу потрібна була нова релігія.

Особисто Володимир хрестився у Візантії. Цей крок можна назвати вдалим навіть на політичній арені того часу – тоді Візантія була найсильнішою країною континенту. Дуже добре мати такого союзника, з яким зв’язок походить не лише від ситуації у світі, а й від релігії. Прийняття християнства на Русі сприяло розвитку країни та зміцненню зв’язків із європейськими державами.

Відомо, що з самого початку хрестили людей там, де річка Почайна впадає до Дніпра, а потім традиція розійшлася іншими місцями. Однак ще довго люди залишалися вірними язичництву. Затвердження християнства на Русі в стислі терміни було неможливим, з огляду на поширення язичництва. Були й ті, хто довго боровся із новою релігією.

Вже після хрещення 988 року на Русі почала поширюватися писемність. Володимир затверджував школи, і навіть церкви – спочатку у Києві, а потім і в інших містах.