Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Лайфхаки

Рецепт приготування маку для куті

4 Січня 2022, 16:14
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Рецепт приготування маку для куті
Джерело: Depositphotos

Найважливішою стравою на різдвяному столі вважається кутя. У мережі безліч рецептів на будь-який смак – від традиційних до фьюжен. Проте більшість із них об’єднує один інгредієнт – мак.

Ба більше, не варто шкодувати маку, адже він у куті символізує достаток. Вважається, що чим багатшою (тобто смачнішою і ситнішою) буде кутя, тим кращим буде врожай і вищий достаток у сім’ї.

Однак не слід в кутю просто засипати мак, його перед цим треба підготувати.

Як правильно приготувати мак для куті

Інгредієнти:

  • мак – 200 г;
  • цукор – 100 г.

Спосіб приготування

  1. Спочатку мак потрібно залити окропом і залишити до остигання. Вода повинна покрити мак для куті на 2-3 пальці. За цей час мак набухне і його легко можна буде розтерти.
  2. Потім варто злити воду, але на дні трохи залиште, інакше мак може швидко підсохнути.
  3. Потім три столові ложки маку покладіть у макітру і починайте терти макогоном. Можна використати і ступку. Якщо її немає, підійде будь-який міцний посуд і дерев’яна товкачка.
  4. Щойно мак виділить так зване молочко, потрібно додати дві ложки цукру і продовжувати терти.
  5. Перетертий мак перекладаємо в інший посуд, і продовжуємо такі ж маніпуляції з порцією, що залишилися.

Якщо у вас немає бажання перетирати мак, як у давнину, можна скористатися м’ясорубкою. Досить просто кілька разів пропустити мак через неї.

Читайте також:
Рецепт приготування маку для кутіРіздвяна кутя з пшениці – покроковий рецепт приготування

Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка