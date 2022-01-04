Найважливішою стравою на різдвяному столі вважається кутя. У мережі безліч рецептів на будь-який смак – від традиційних до фьюжен. Проте більшість із них об’єднує один інгредієнт – мак.

Ба більше, не варто шкодувати маку, адже він у куті символізує достаток. Вважається, що чим багатшою (тобто смачнішою і ситнішою) буде кутя, тим кращим буде врожай і вищий достаток у сім’ї.

Однак не слід в кутю просто засипати мак, його перед цим треба підготувати.

Як правильно приготувати мак для куті

Інгредієнти:

мак – 200 г;

цукор – 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку мак потрібно залити окропом і залишити до остигання. Вода повинна покрити мак для куті на 2-3 пальці. За цей час мак набухне і його легко можна буде розтерти. Потім варто злити воду, але на дні трохи залиште, інакше мак може швидко підсохнути. Потім три столові ложки маку покладіть у макітру і починайте терти макогоном. Можна використати і ступку. Якщо її немає, підійде будь-який міцний посуд і дерев’яна товкачка. Щойно мак виділить так зване молочко, потрібно додати дві ложки цукру і продовжувати терти. Перетертий мак перекладаємо в інший посуд, і продовжуємо такі ж маніпуляції з порцією, що залишилися.

Якщо у вас немає бажання перетирати мак, як у давнину, можна скористатися м’ясорубкою. Досить просто кілька разів пропустити мак через неї.