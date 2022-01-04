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Рецепт приготовления мака для кутьи на Рождество

4 января 2022, 16:14
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Рецепт приготовления мака для кутьи на Рождество
Источник: Depositphotos

Самым важным блюдом на рождественском столе считается кутья. В сети множество рецептов на любой вкус — от традиционных до фьюжен. Большинство из них объединяет один ингредиент — мак.

Более того, не стоит жалеть мака, ведь он в кутье символизирует достаток. Считается, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Однако не следует в кутью просто так засыпать мак, его перед этим нужно подготовить.

Как правильно приготовить мак для кутьи

Ингредиенты:

  • мак — 200 г;
  • сахар — 100 г.

Способ приготовления

  1. Сначала мак нужно залить кипятком и оставить до остывания. Вода должна покрыть мак для кутьи на 2-3 пальца. За это время мак разбухнет и его легко можно будет растереть.
  2. Затем стоит слить воду, но на дне немного оставьте, иначе мак может быстро подсохнуть.
  3. Потом три столовых ложки мака положите в макитру и начинайте тереть макогоном. Однако можно использовать и ступку. Если и ее нет, подойдет любая крепкая посуда и деревянная толкушка.
  4. Как только мак выделит так называемое молочко, нужно добавить две ложки сахара, и продолжать тереть.
  5. Перетертый мак перекладываем в другую посуду, и продолжаем такие же манипуляции с оставшейся порцией.

Если у вас нет желания перетирать мак по старинке, можно воспользоваться мясорубкой. Достаточно просто пару раз пропустить мак через нее.

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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Рецепти
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