Самым важным блюдом на рождественском столе считается кутья. В сети множество рецептов на любой вкус — от традиционных до фьюжен. Большинство из них объединяет один ингредиент — мак.

Более того, не стоит жалеть мака, ведь он в кутье символизирует достаток. Считается, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Однако не следует в кутью просто так засыпать мак, его перед этим нужно подготовить.

Как правильно приготовить мак для кутьи

Ингредиенты:

мак — 200 г;

сахар — 100 г.

Способ приготовления

Сначала мак нужно залить кипятком и оставить до остывания. Вода должна покрыть мак для кутьи на 2-3 пальца. За это время мак разбухнет и его легко можно будет растереть. Затем стоит слить воду, но на дне немного оставьте, иначе мак может быстро подсохнуть. Потом три столовых ложки мака положите в макитру и начинайте тереть макогоном. Однако можно использовать и ступку. Если и ее нет, подойдет любая крепкая посуда и деревянная толкушка. Как только мак выделит так называемое молочко, нужно добавить две ложки сахара, и продолжать тереть. Перетертый мак перекладываем в другую посуду, и продолжаем такие же манипуляции с оставшейся порцией.

Если у вас нет желания перетирать мак по старинке, можно воспользоваться мясорубкой. Достаточно просто пару раз пропустить мак через нее.