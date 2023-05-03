Достать вещи после стирки и понять, что они полиняли — неприятная ситуация, которая может случиться с каждым. Однако не спешите отправлять одежду на помойку, полинявшие вещи можно привести в порядок!

Как спасти полинявшие вещи после стирки, читайте в нашем материале.

Что делать, если вещи полиняли после стирки

Если после стирки вы заметили, что на одежде появились неприятные цветные пятна, не стоит паниковать!

Попробуйте постирать полинявшие вещи еще раз. При этом температура стирки должна быть 60-90°.

Это поможет очистить одежду от лишних разводов. Даже если вещи не восстановятся полностью, часть краски все равно вымоется и посветлеет. А это облегчит ваши последующие действия.

Также поможет качественный пятновыводитель. Его нужно применить сразу после того, как увидели пятна:

обработайте полинявшую одежду пятновыводителем;

погрузите вещи в горячую воду и оставьте на 15-20 мин (точное время смотрите в инструкции);

еще раз постирайте вещь в стиральной машинке при температуре не менее 60°. Для лучшего эффекта, можно также добавить средство в машинку.

Кстати, если у вас полиняли белые вещи, стоит воспользоваться отбеливателем. Необходимо просто замочить в нем одежду на 4-7 ч, а затем постирать.

Если ничего не помогает, можно сдать одежду в химчистку. Профессионалы точно смогут спасти ваше белье!

Народные способы

Нашатырный спирт и перекись водорода

Чтобы спасти полинявшие вещи:

Разведите в горячей воде нашатырный спирт (или перекись водорода) в пропорции: 1 ч. л. средства на 1 л воды. Окуните в готовый раствор испорченную одежду, поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Затем вытащите вещи и дайте немного остыть. Если вывести пятна с первого раза не удалось, повторите процедуру еще раз, а затем постирайте одежду в стиральной машинке.

Обратите внимание, что нашатырный спирт или перекись водорода имеют очень специфический запах, поэтому обязательно откройте все окна в квартире.

Крахмал и лимонная кислота

Чтобы приготовление пятновыводитель, вам понадобится:

крахмал — 1 ст. л;

лимонная кислота — 1 ст. л;

мыльная стружка — 1 ст. л;

поваренная соль — 0,5 ст. л.

Смешайте все ингредиенты и нанесите готовую смесь на проблемные места одежды (на изнанке). Оставьте одежду на пять часов, а затем постирайте со стиральным порошком.

Кипячение

Это всем известный бабушкин метод, который может помочь спасти полинявшее белое белье. Вам необходимо:

намочить запятнанные места на одежде;

натереть их хозяйственным мылом и оставить на 10 мин;

положить вещи в большую кастрюлю, залить водой и поставить кипятиться.

Кипячение может длиться до 2 ч для плотных материалов и не более 30 мин – для тонких.

По завершению процесса, не спешите доставать белье, оно должно немного остыть.

Стиральный порошок

Вам понадобится:

горячая вода — 5 л;

стиральный порошок — 100 г;

кислородный отбеливатель — 1 ст. л;

растительное масло — 1 ст. л.

Разведите стиральный порошок в горячей воде и тщательно перемешайте. Добавьте в раствор кислородный отбеливатель и растительное масло. Окуните туда полинявшие вещи.

Оставьте одежду на 2-3 часа, чтобы вода полностью остыла. Время от времени помешивайте.

По истечению времени постирайте одежду в машинке, но без порошка. Результат вы увидите сразу после стирки!