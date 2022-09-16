Початок опалювального сезону та зимових морозів з кожним днем все ближчає. Влада неодноразово наголошувала, що до цьогорічної зими потрібно готуватися по-дорослому.

Наприклад, старший експерт Офісу підтримки реформ Міністерства розвитку громад і територій України Андрій Саук порадив мешканцям багатоквартирних будинків напередодні складного опалювального сезону придбати вогнегасник в кожний будинок та квартиру.

П’ять причин купити вогнегасник додому – дивіться в нашому матеріалі.

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Техніка безпеки

Перш за все, наявність вогнегасника вдома унеможливлює сильні пожежі.

Цього року, через можливі відсутності теплопостачання або обмежені можливості теплопостачання, велике навантаження ляже на електропостачання, що може спричинити замикання мережі, яке і призведе до пожежі.

Якщо у вас вдома буде вогнегасник, ви можете самотужки потушити не серйозну пожежу.

– Я сьогодні раджу всім без виключення, в кожну квартиру, в кожний будинок, придбати як мінімум один вогнегасник. Для того, якщо виникне ситуація аварійна, у зв’язку з тим, що буде перенавантажена мережа, а це не виключення, щоб можна було локалізувати пожежу і не відбулося лиха, – додав Саук.

Побутова пожежа

Навіть якщо електропостачання у вас надійне, ніхто не застрахований від звичайних побутових пожеж. Забули вимкнути праску, залишили обід на плиті та пішли з дому, загорівся телевізор – це може статися з будь-ким.

Вогнегасник допоможе впоратися з такими пожежами швидко та без додаткової допомоги. Крім того, сьогодні на ринку є доволі легкі прилади, якими зможуть користуватися навіть діти чи підлітки.

Тому вам не доведеться хвилюватися за безпеку вашим домашніх, оскільки ризик спалити квартиру вже відпадає, за умови придбання вогнегасника.

Ефективність

Справа у тому, що близько 30% пожеж ліквідуються за допомогою первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників, які призначені саме для ліквідації місця займання.

Саме тому, вогнегасники вважають доволі ефективним способом загасити пожежу вдома.

Для квартир та будинків підійдуть вогнегасники об’ємом п’ять-дев’ять літрів.

Прості у використання

В екстремальній ситуації людина починає дуже нервувати, а пожежу вдома можна віднести до ряду таких ситуацій. Найгірше, що можна зробити – почати панікувати та метушитись, крім того, мозок може просто відключитися і забути усі правила безпеки.

А вогнегасник доволі простий у використанні та не потребує особливої підготовки, тому людина у будь-якому стані зможе з легкістю скористатися ним, навіть під час приступу паніки.

Доступна ціна

Одна з причин чому варто купити вогнегасник – він не коштує багато грошей. Придбати його може кожен.

Середня ціна хорошого та ефективного приладу – 1 тис. грн. Можна звичайно знайти варіанти і дешевше – від 300 до 900 грн.

Тому не пошкодуйте коштів та купіть собі додому безпеку.

Який вогнегасник обрати

Вуглекислотний вогнегасник – найбільш оптимальний варіант для квартир чи приватних будинків. Він відмінно підійде для усування вогнища загоряння побутової техніки або електричної проводки.

Особливості вуглекислотного вогнегасника: