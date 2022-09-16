Начало отопительного сезона и зимних морозов с каждым днем все ближе. Власти неоднократно подчеркивали, что к нынешней зиме нужно готовиться по-взрослому.

Например, старший эксперт Офиса поддержки реформ Министерства развития общин и территорий Украины Андрей Саук посоветовал жителям многоквартирных домов накануне сложного отопительного сезона купить огнетушитель в каждый дом и квартиру.

Пять причин купить огнетушитель домой — смотрите в нашем материале.

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Техника безопасности

Прежде всего, наличие огнетушителя дома делает невозможным сильные пожары.

В этом году, из-за возможных отсутствия теплоснабжения или ограниченных возможностей теплоснабжения, большая нагрузка ляжет на электроснабжение, что может повлечь замыкание сети, которое могут привести к пожарам.

Если у вас дома будет огнетушитель, вы можете самостоятельно потушить не серьезный пожар.

— Я сегодня советую всем без исключения, в каждую квартиру, в каждый дом, купить как минимум один огнетушитель. Для того, если возникнет аварийная ситуация, в связи с тем, что будет перегружена сеть, а это не исключение, чтобы можно было локализовать пожар и не произошло беды, — добавил Саук.

Бытовой пожар

Даже если электроснабжение у вас надежное, никто не застрахован от обычных бытовых пожаров. Забыли выключить утюг, оставили обед на плите и ушли из дома, загорелся телевизор — это может произойти с кем угодно.

Огнетушитель поможет справиться с такими пожарами быстро и без дополнительной помощи. Кроме того, сегодня на рынке есть довольно легкие приборы, которыми смогут пользоваться даже дети или подростки.

Поэтому вам не придется волноваться за безопасность вашим домашних, поскольку риск сжечь квартиру уже отпадает, при условии приобретения огнетушителя.

Эффективность

Дело в том, что около 30% пожаров ликвидируются с помощью первичных средств пожаротушения — огнетушителей, которые предназначены именно для ликвидации очага возгорания.

Именно поэтому, огнетушители считают довольно эффективным способом потушить пожар дома.

Для квартир и домов подойдут огнетушители объемом пять-девять литров.

Простые в использование

В экстремальной ситуации человек начинает очень нервничать, а пожар дома можно отнести к ряду таких ситуаций. Самое худшее, что можно сделать — начать паниковать и суетиться, кроме того, мозг может просто отключиться и забыть все правила безопасности.

А огнетушитель довольно прост в использовании и не требует особой подготовки, поэтому человек в любом состоянии сможет с легкостью воспользоваться им, даже во время приступа паники.

Доступная цена

Одна из причин почему стоит купить огнетушитель — он не стоит много денег. Приобрести его может каждый.

Средняя цена хорошего и эффективного прибора — 1 тыс. грн. Можно конечно найти варианты и дешевле — от 300 до 900 грн.

Поэтому не пожалейте средств и купите себе домой безопасность.

Какой огнетушитель выбрать

Углекислотный огнетушитель — наиболее оптимальный вариант для квартир или частных домов. Он отлично подойдет для устранения очага возгорания бытовой техники или электрической проводки.

Особенности углекислотного огнетушителя: