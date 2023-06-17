Прекрасні теплі та сонячні дні легко можуть зіпсувати надокучливі мошки. Як зробити так, щоби вони не зашкодил літньому відпочинку на природі? Про конкретні дії, щоб не кусали мошки – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Кусають мошки: що робити

Через 30 хвилин після укусу мошок з’являється припухлість і набряк, виникає відчуття свербіння, а може й початися алергія. Річ ц тім, що у слині комах містяться отруйні речовини, які здатні токсично вплинути на організм людини. Водночас розчісування місць укусів сприяє поширенню інфекції. Але зарадити цьому можна, знаючи спеціальні методи, що здатні запобігти укусам мошок.

Правильно обирайте місце

Уникайте місць поблизу прісноводних водойм: річок, озер та ставків. Це улюблені місця мошок, оскільки тут зароджуються їхні личинки.

Репеленти

Завжди беріть із собою на природу репеленти. Це природні або синтетичні хімічні речовини, що застосовуються у побутових цілях для відлякування не тільки мошок, а й інших комах. Проте пам’ятайте, що для дітей засоби необхідно обирати з обережністю. Завжди дивіться, щоб на упаковці було зазначено, що цей спрей або мазь можна використовувати для дитини.

Не варто обирати й універсальні засоби “три в одному”, оскільки вони або токсичні, або малоефективні.

Репелент своїми руками

Засіб, що здатен запобігти укусам мошок, можна зробити і на власній кухні. Візьміть 1 чайну ложку ванілі та розчиніть у 50 мл води.

Після цього помістіть у розчин ватний тампон, відтисніть його і протріть відкриті ділянки шкіри. Можна також обприскувати ванільною водою одяг або приміщення.

Дія такої суміші зберігається протягом чотирьох годин, а термін придатності розчину – 4 дні.

Лаванда, гвоздика, м’ята

Щоб не кусали мошки, у пригоді стануть і народні методи. Візьміть лаванду, гвоздику, м’яту, можна у вигляді ефірних олій, та нанесіть на шкіру. Їхній сильний запах теж здатен відлякати мошок.

Але будьте обережні, адже ці рослини також можуть викликати алергічну реакцію. Тож спочатку нанесіть декілька крапель на невеличку ділянку тіла та почекайте деякий час. Якщо немає почервоніння або інших проявів алергії, можете сміливо використовувати ту чи іншу рослину в боротьбі з мошками.

Допоможе відлякати комах й ефірна олія чайного дерева, яку можна додати у звичайний крем для рук.

Одяг

Не забувайте і про відповідний одяг, коли вирушаєте на природу влітку. Він здатен захистити ваше тіло від укусів мошок. Тож зупиніть свій вибір на сорочці з рукавами та довгих штанах. Взуття також краще обирати закрите, особливо на вечір.

Бажано, щоб одяг був широким, можна з легких, але цупких тканин, якщо на вулиці висока температура повітря.

Уникайте ароматизованих продуктів

Шампуні та духи з приємним запахом привертають увагу не лише осіб протилежної статі, а й комах. Тож краще залиште їх для дозвілля і не використовуйте на природі.

Віконні сітки

Вдома від мошок захиститися простіше, просто необхідно встановити віконні сітки.

Якщо ж у вашому будинку їх не має, то тримайте двері та вікна зачиненими або накрийте їх тонкою сіткою чи дверними бортами. Так комахи не потраплять всередину будинку.

Їх також може відлякати стельовий або підлоговий вентилятор.

Що робити, якщо вас покусали мошки

Якщо місце укусу нестерпно свербить та має жахливий вигляд, підвищилася температура тіла, збільшилися лімфовузли, а тиск впав – терміново телефонуйте вашому сімейному лікарю. Ніякого самолікування в такому випадку бути не може, оскільки це, найімовірніше, прояв сильної алергічної реакції.

Пам’ятайте, що не варто розчісувати місце укусу, оскільки виділяється біологічно активна речовина – гестамін, яка й викликає сильний свербіж. Тобто, що сильніше ви будете чесати, то більше свербітиме.

Крім того, є велика ймовірність занесення інфекції. Для знезараження місця укусу можна скористатися розчинами, які містять спирт. Або взяти саліцилову чи борну кислоту, нашатирний спирт, розведений з водою чи содовий розчин. Це також полегшить свербіж.

Для здолання цих неприємних відчуттів також варто прийняти протиалергічні препарати, придбані в аптеці.

До речі, Факти ICTV писали, що робити під час укусів комах та рептилій.