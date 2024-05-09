У травні для садівників та городників стартує найгарячіша пора. На вулиці вже тепло, тож можна переробити купу справ. У цей час починають рясно квітнути плодові дерева. Саме вони вимагатимуть пильної уваги. Посадку різних культур краще також ретельно спланувати.

Факти ICTV склали посівний календар на травень 2024 року. Так ви зможете сформувати для себе зручний графік, щоби розсада та насіння прийнялися якнайкраще.

Посівний календар на травень 2024 року – сприятливі дні для посадки

Вдалими датами для посіву різних культур будуть 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31 травня. І чим далі на північ, тим активнішою буде висадка, оскільки погодні умови там часто вимагають терпіння з висадженням.

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Як відомо з приказки, кожному овочеві – свій час, тому варто проводити посів у сприятливі для різних культур дні.

Що та коли сіяти у травні 2024

З коренеплодів ще можна встигнути висадити картоплю, а також зайнятися цибулею та часником. Плануйте ці справи ближче до кінця місяця.

Картопля – 26, 27 травня;

Цибуля ріпчаста – 19, 20, 26, 27 травня;

Часник – 19, 20, 24-27 травня.

Улюблені овочі для салатів також можна саджати у сприятливі для цього дні.

Томати, огірки – 10-13, 19-22, 25-27 травня;

Перець, баклажани – 10-12, 19-22 травня;

Броколі, цвітна капуста – 11-13, 19, 20 травня;

Кабачки, патисони, гарбуз – 11-13, 21, 22 травня.

На останній місяць весни можна запланувати й посів різних трав та зелені.

Кріп, петрушка, кінза – 11, 12, 19-22 травня;

Шпинат – 3-6, 25-27, 30, 31 травня;

Базилік, материнка, розмарин та інші трави – 5, 6, 11-13, 16-20, 25-27 травня.

Перш ніж саджати ягідні та фруктові культури, уважно прогляньте місячний календар на травень 2024 року та позначте вдалі дні для цього.

Суниця та полуниця – 9-13, 21, 22 травня;

Яблуня – 24-27 травня;

Груша, айва – 19, 20, 25-27 травня;

Абрикос, вишня, слива, персик – 19, 20, 24-27 травня;

Черешня – 14, 15 травня;

Смородина – 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня;

Малина, ожина – 10-13, 21, 22 травня;

Виноград – 3, 4, 11-13, 19-22, 24, 30, 31 травня.

Для декоративних рослин зверніть увагу на такі дати у посівному календарі на травень 2024 року.

Однорічники – 11-13, 16-20, 25-27 травня;

Цибулинні та бульбові – 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31;

Трав’янисті багаторічники – 11-13, 16-20 травня;

Хвойні – 16-18 травня;

Чагарники та дерева – 11-18, 24 травня.

Посівний календар на травень 2024 року – несприятливі дні для посадки

Кожен місяць року має дні, коли замість посіву та висадки краще зайнятися іншими справами в саду та на городі. Проте їх не так багато, і вони припадають на 1, 2, 7-9, 23, 28, 29 травня.

У цей час можна провести санітарну обрізку й профілактичну обробку дерев від шкідників, побілити стовбури. Також гарно буде підживити добривами не лише дерева, а й кущі та квіти.