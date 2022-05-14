На фоне полномасштабного вторжения, многие украинцы прячутся в укрытиях от потенциальной воздушной атаки. В некоторых случаях воздушная тревога может длиться часами — власти постоянно напоминают о необходимости пребывании в безопасном месте.

Однако в таких местах часто плохое качество сети из-за толстых стен, или же из-за расположения ниже уровня земли.

Что делать, если в укрытии нет связи или же она очень слабая — далее в материале.

В Госспецсвязи советуют воспользоваться национальным роумингом в сети другого оператора. Это можно сделать на смартфоне Android и iOS в настройках мобильной сети.

Еще один способ — вручную попытаться подключиться к сети своего оператора. Это можно сделать и автоматически — смартфон будет самостоятельно искать сигнал.

Если доступ к интернету есть, но скорость очень низкая — рекомендуется снизить потребление трафика. Для этого необходимо зайти в настройки мессенджера и отключить функцию Фоновая загрузка или Автозагрузка медиа.

На случай, если нет возможности дозвониться — можно общаться с помощью СМС.

Чтобы сэкономить использованный трафик, рекомендуется подключаться к сети Wi-Fi.

Если у других людей в убежище есть мобильная сеть, а у вас нет — необходимо перезагрузить телефон и убедиться в отключении Режима полета. Еще один вариант — замена SIM-карточки.

Если в убежище ни у кого нет доступа к сети — большая вероятность повреждения инфраструктуры.