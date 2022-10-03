Мрії, цілі та бажання – це те, що має кожен із нас. Усі ми хочемо досягнути більшого та кращого, але іноді здається, що життя стоїть на місці, а до здійснення мрій – багато часу.

Насправді ж є корисні лайфхаки, які допоможуть здійснити будь-яке бажання та найзаповітнішу мрію.

Що потрібно робити, аби здійснилася мрія, довідувалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Чітко сформулюйте свої мрії

Буденний ритм життя сучасної людини не залишає їй часу на якісне формулювання мрії. Сьогодні ви втомилися на роботі, тому банально мрієте про відпочинок, завтра ваша знайома полетіла на відпочинок за кордон – і у вашій голові з’являється бажання теж поїхати відпочити.

Якщо мислити такими рамками, ваші бажання точно не здійсняться. Аби мрії почали втілюватися у життя, необхідно чітко їх сформулювати. У цьому допоможе звичайний записник чи аркуш паперу.

Усамітніться та добре подумайте, про що саме ви мрієте. Ці бажання мають бути вашими, а не нав’язані батьками чи суспільством. Уявіть, що принесе вам задоволення та відчуття щастя.

Пишіть усе, що, на вашу думку, зробить вас щасливим. Коли аркуш буде списаний, уважно перечитайте його.

Тепер потрібно скласти список деталей, з яких складається кожна мрія. В результаті вона знайде конкретну форму і стане вже не такою недосяжною.

Щоб усе з цього списку здійснилося, мрії слід перекваліфікувати у цілі. Психологи зазначають, що поки ваша мрія є чимось далеким, казковим і неймовірним, дуже просто нічого не робити. А ось мета завжди конкретна та мотивуюча.

Наприклад, ви хочете купити авто чи власну квартиру. Перекваліфікуйте цю мрію у ціль, яку потрібно виконати найближчими роками. Ваш мозок сприйматиме ці бажання як цілком реальні та здійсненні, відповідно, ви будете мотивовані здійснити їх якнайшвидше.

Визначте перешкоди та способи їхнього вирішення

На шляху до мрії завжди будуть перешкоди. Інколи людина настільки боїться перепон, що навіть не намагається починати діяти.

Вам необхідно:

Чітко сформулювати мрію. Прописати увесь видимий шлях до мрії у найдрібніших деталях – разом із перешкодами. Скласти план досягнення мети та вирішення труднощів.

Ви ніби морально підготуєте себе до труднощів, аби в майбутньому не було дуже важко. Крім того, маючи перед собою чіткий план дій, вам буде легше починати.

Наприклад, ви можете почати з однієї мрії та вибрати три дії, які потрібно робити щодня. Скажімо, займатися спортом, ходити на прогулянки, читати книгу чи пити багато води. Будь-які три дії, які допоможуть на шляху до успіху.

Робота з мозком: афірмації та візуалізація

Наша свідомість та підсвідомість дуже цікаво влаштовані. Якщо з ними не працювати, життя плистиме за течією. Натомість регулярна робота може призвести до шалених успіхів.

Щовечора перед сном ви маєте приділяти 10-20 хвилин афірмаціям та візуалізації.

Афірмація — коротка фраза, що містить вербальну силу. Ви маєте сформувати своє бажання у коротку, але сильну фразу (в теперішньому часі). Наприклад: я купив авто, я впевнена та успішна людина, я легко знаходжу спільну мову з новими людьми, моє життя наповнене позитивом тощо.

Афірмація повинна уособлювати вашу мрію. Доведено, що ці фрази стимулюють позитивні зміни у житті людини.

Для початку потрібно переформулювати мрію у коротку фразу, яку ви зможете запам’ятати та кожного дня перед сном проговорювати кілька разів. Через деякий час ваш мозок сприйматиме ці установки як дійсність і життя почне неабияк змінюватись!

Візуалізація – це використання власної уяви для досягнення бажаного. Це ніби ви знімаєте кіно у своїй голові, де режисером, сценаристом та актором виступаєте ви.

Після афірмацій ви можете поринути у світ візуалізації та моделювати у своїй голові ситуації або події, яких би хотіли у реальному житті. Наприклад, можете уявляти, як сідаєте у щойно придбане авто, чи їдете на відпочинок, чи стрибаєте з парашутом. Ваша уява – у вашому розпорядженні!

Контролюйте думки

З минулого правила випливає ще одне – контроль власних думок. Людський мозок – дуже цікавий орган, який може спеціально обманювати та вселяти невпевненість.

Іноді голос у голові запевняє: у тебе нічого не вийде, ця робота не для тебе, ти не впораєшся, комфортне життя – недосяжне для тебе. Проте це не так. Таким чином мозок просто не хоче зайвий раз напружуватись.

Ваше завдання – переконувати себе у зворотному. Як тільки в голові з’явилися негативні думки, починайте згадувати свої афірмації, переконуйте мозок, що все буде добре, і все обов’язково вийде.

Дошка бажань

Це такий собі колаж з красивих картинок, який ви самі створюєте. Дошку бажань можна віднести до одного зі способів візуалізації, але не у вашій уяві, а перед очима.

Якщо ви щодня будете бачити перед очима свої мрії та бажання, Всесвіт обов’язково відповість на ваш запит. Дошка бажань – інструмент, який дозволяє більш чітко візуалізувати свої бажання (що дуже важливо для досягнення мрії).

Дошку можна повісити біля робочого місця (якщо ви працюєте онлайн), у спальні чи вітальні. Головне, аби ви часто ловили її очима. Мозок несвідомо зчитуватиме картинки та втілюватиме їх у життя.

Ритуал для здійснення мрії

Щоб мрії збувалися, можна виконати спеціальний ритуал, який запустить позитивні енергії та притягне до вас те життя, про яке ви мрієте. Для цього необхідно дотримуватися певних правил:

Ніхто не повинен знати про ваш ритуал. Думати потрібно лише позитивно. Правильно сформулюйте свої бажання. Жодної двозначності. Три доби до проведення ритуалу обов’язково дотримуйтесь посту. Змийте негатив – можете прийняти ванну чи сходити в душ. Відомо, що вода змиває негативну енергетику та очищує думки.

Головне – ви маєте вірити в силу ритуалу.

Як проводити ритуал:

Вам знадобляться три червоні ниточки однакової довжини . Їхні кінці потрібно зав’язати одним вузлом.

. Їхні кінці потрібно зав’язати одним вузлом. Далі слід сплести косичку з 12 плетінь .

. Під час плетіння потрібно чітко собі уявити свою мрію, повірити в її виконання. Так ви вкладаєте у косичку позитивний заряд енергії.

Своє бажання ви можете візуалізувати або тихенько промовляти.

Після плетіння покладіть косичку в таємне місце , допоки заповітна мрія не здійсниться.

, допоки заповітна мрія не здійсниться. Після здійснення мрії їй потрібно подякувати та спалити.

Варто зазначити, що усі ці поради подіють лише у тому випадку, якщо ви будете наполегливо працювати та йти до своєї мети. Жоден ритуал чи візуалізація не подіють без ваших дій.

Лише вам під силу здійснити усі свої мрії.