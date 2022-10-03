Мечты, цели и желания — это то, что имеет каждый из нас. Все мы хотим достичь большего и лучшего, но иногда кажется, что жизнь стоит на месте.

На самом деле есть полезные лайфхаки, которые помогут осуществить любое желание.

Что нужно делать, чтобы осуществилась мечта, узнавали Факты ICTV.

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Четко сформулируйте свои мечты

Обыденный ритм жизни современного человека не оставляет нам времени на качественную формулировку мечты. Сегодня вы устали на работе, поэтому банально мечтаете об отдыхе, завтра ваша знакомая улетела на отдых — и в вашей голове появляется желание тоже поехать отдохнуть.

Если мыслить такими рамками, ваши желания точно не исполнятся. Чтобы мечты начали воплощаться в жизнь, необходимо четко их сформулировать. В этом поможет обычная записная книжка или лист бумаги.

Уединитесь и хорошо подумайте, о чем именно вы мечтаете. Эти желания должны быть вашими, а не навязаны родителями или обществом. Представьте, что принесет вам удовольствие и ощущение счастья.

Пишите все, что, по вашему мнению, сделает вас счастливым. Когда лист будет исписан, внимательно перечитайте его.

Теперь нужно составить список деталей, из которых состоит каждая мечта. В результате она обретет конкретную форму и станет уже не такой недосягаемой.

Чтобы все из этого списка осуществилось, мечты следует переквалифицировать в цели. Психологи отмечают, что пока ваша мечта является чем-то далеким, сказочным и невероятным, очень просто ничего не делать. А вот цель всегда конкретная и мотивирующая.

Например, вы хотите купить авто или собственную квартиру. Переквалифицируйте эту мечту в цель, которую нужно выполнить в ближайшие годы. Наш мозг будет воспринимать эти желания как вполне реальные и выполнимые, соответственно, вы будете мотивированы осуществить их как можно скорее.

Препятствия и способы их решения

На пути к мечте всегда будут препятствия. Иногда человек настолько боится преград, что даже не пытается начинать действовать.

Вам необходимо:

Четко сформулировать мечту. Прописать весь видимый путь к мечте в мельчайших деталях — вместе с препятствиями. Составить план, достижение цели и решение трудностей.

Вы как бы морально подготовите себя к трудностям. Кроме того, имея перед собой четкий план действий, вам будет легче начинать.

Например, вы можете начать с одной мечты и выбрать три действия, которые должны делать каждый день. Скажем, заниматься спортом, ходить на прогулки, читать книгу или пить много воды. Любые три действия, которые помогут на пути к успеху.

Работа с мозгом: аффирмации и визуализация

Наше сознание и подсознание очень интересно устроены. Если с ними не работать, жизнь будет плыть по течению. Зато регулярная работа может привести к бешеным успехам.

Каждый вечер перед сном вы должны уделять 10-20 минут аффирмациям и визуализации.

Аффирмация — короткая фраза, содержащая вербальную силу. Вы должны сформировать свое желание в короткую, но сильную фразу (в настоящем времени). Например, я купил авто, я уверенный и успешный человек, я легко нахожу общий язык с новыми людьми, моя жизнь наполнена позитивом и тому подобное.

Аффирмация должна олицетворять вашу мечту. Доказано, что эти фразы стимулируют позитивные изменения в жизни человека.

Для начала нужно переформулировать мечту в короткую фразу, которую вы сможете запомнить и каждый день перед сном проговаривать несколько раз. Через некоторое время ваш мозг будет воспринимать эти установки как действительность и жизнь начнет изрядно меняться!

Визуализация — использование собственного воображения для достижения желаемого. Это как будто вы снимаете кино в своей голове, где режиссером, сценаристом и актером выступаете вы.

После аффирмаций вы можете окунуться в мир визуализации и моделировать в своей голове ситуации или события, которых бы хотели в реальной жизни. Например, можете представлять, как садитесь в только что приобретенное авто, или едете на отдых, или прыгаете с парашютом. Ваше воображение — в вашем распоряжении!

Контролируйте мысли

Из прошлого правила вытекает еще одно — контроль собственных мыслей. Человеческий мозг — очень интересный орган, который может специально обманывать и внушать неуверенность.

Иногда голос в голове уверяет, мол, у тебя ничего не получится, эта работа не для тебя, ты не справишься, комфортная жизнь — это недостижимо. Однако это не так. Таким образом мозг просто не хочет лишний раз напрягаться.

Ваша задача — убеждать себя в обратном. Как только в голове появились негативные мысли, начинайте вспоминать свои аффирмации, убеждайте мозг, что все будет хорошо, и все обязательно получится.

Доска желаний

Это некий коллаж из красивых картинок, который вы сами создаете. Доску желаний можно отнести к одному из способов визуализации, но не в вашем воображении, а перед глазами.

Если вы каждый день будете видеть перед глазами свои мечты и желания, Вселенная обязательно ответит на ваш запрос. Доска желаний – инструмент, который позволяет более четко визуализировать свои желания (что очень важно для достижения мечты).

Доску можно повесить возле рабочего места (если вы работаете онлайн), в спальне или гостиной. Главное, чтобы вы часто ловили ее глазами. Мозг бессознательно будет считывать картинки и воплощать их в жизнь.

Ритуал для осуществления мечты

Чтобы мечты сбывались, можно выполнить специальный ритуал, который запустит позитивные энергии и притянет к вам ту жизнь, о которой вы мечтаете. Для этого необходимо придерживаться определенных правил:

Никто не должен знать о вашем ритуале. Думать нужно лишь положительно. Правильно сформулируйте свои желания. Никакой двусмысленности. Трое суток до проведения ритуала обязательно соблюдайте пост. Смойте негатив — можете принять ванну или сходить в душ. Известно, что вода смывает негативную энергию и очищает мысли.

Главное — вы должны верить в силу ритуала.

Как проводить ритуал:

Вам понадобятся три красные ниточки одинаковой длины . Их концы нужно завязать одним узлом.

. Их концы нужно завязать одним узлом. Далее следует сплести косичку из 12 плетений .

. Во время плетения надо четко себе представить свою мечту, поверить в ее исполнение. Так вы вкладываете в косичку положительный заряд энергии.

Свое желание вы можете визуализировать или тихонько проговаривать.

После плетения положите косичку в тайное место , пока заветная мечта не осуществится.

, пока заветная мечта не осуществится. После осуществления мечты ее нужно поблагодарить и сжечь.

Стоит отметить, что все эти советы подействуют только в том случае, если вы будете упорно работать и идти к своей цели. Ни один ритуал либо визуализация не подействуют без ваших действий.

Только вам под силу осуществить все свои мечты.