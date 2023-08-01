Із зими 2022 року українці зрозуміли, що бути готовим до блекауту – означає вжити всіх заходів на випадок тривалої відсутності електроенергії, водопостачання та опалення.
Якщо придбати генератор немає можливості, потрібно зібрати домашню аптечку, теплі речі, термобілизну, ковдри, термоси, павербанки, свічки, газові балони, керосинові лампи й харчі. Що ще треба мати на випадок блекауту – читайте в матеріалі.
Що треба мати на випадок блекауту: повний список речей
- Павербанк та зарядки для мобільних пристроїв. Купуйте кілька павербанків та заряджайте їх час від часу, аби пристрої завжди були готовими до відключень світла.
- Термобілизна. Найкраще купити одразу кілька (аби була змінка).
- Свічки. Краще брати воскові свічки, або стеаринові. А ось парафінові хоч і дешеві, але згоряють дуже швидко.
- Сірники та запальнички (аби не користуватися електроплитою або газовою плитою з автоматичним запаленням).
- Радіоприймач на батарейках. Ця купівля допоможе дізнаватися свіжі новини за умов, коли телевізор не працює, а смартфон розрядився.
- Ліхтарик (кишеньковий). Це – хороше джерело світла в умовах блекауту, яке, безсумнівно, часто буває набагато зручніше свічки.
- Батарейки (комплект). Вони підійдуть не тільки для ліхтарика, а й інших пристроїв, які працюють на батарейках.
- Запас їжі та води, термос. Для цього ліпше брати ті продукти, які можуть довгий час не псуватися. Наприклад, хлібці, сухарі, печиво в пачках, сало, гірчиця (або будь-який улюблений соус в м’якій упаковці з кришкою, що закручується), консерви, мед, цукерки, цукати, горіхи та насіння, каші та супи швидкого приготування.
- Корм для домашніх улюбленців. Ним потрібно запастися мінімум на тиждень.
- Світильники та портативні плитки аби готувати їжу.
- Сухий спирт. За допомогою нього можна швидко та просто отримати вогонь.
- Аптечка. Домашню аптечку слід добре укомплектувати, адже якщо не буде світла, то купити ліки, швидше за все, буде неможливо.
- Ковдри та пледи, теплий одяг. Цим усім ліпше запастися на максимум, адже електричні обігрівачі та популярні зараз електричні ковдри в умовах відсутності світла не допоможуть.