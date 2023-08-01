Із зими 2022 року українці зрозуміли, що бути готовим до блекауту – означає вжити всіх заходів на випадок тривалої відсутності електроенергії, водопостачання та опалення.

Якщо придбати генератор немає можливості, потрібно зібрати домашню аптечку, теплі речі, термобілизну, ковдри, термоси, павербанки, свічки, газові балони, керосинові лампи й харчі. Що ще треба мати на випадок блекауту – читайте в матеріалі.

Що треба мати на випадок блекауту: повний список речей