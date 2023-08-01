С зимы 2022 года украинцы поняли, что быть готовым к блекауту – значит принять все меры на случай длительного отсутствия электроэнергии, водоснабжения и отопления.
Если приобрести генератор нет возможности, нужно собрать домашнюю аптечку, теплые вещи, термобелье, одеяла, термосы, павербанки, свечи, газовые баллоны, керосиновые лампы и продукты. Что еще нужно иметь в случае блекаута – читайте в материале.
Что нужно иметь в случае блекаута: полный список вещей
- Павербанк и зарядки для мобильных устройств. Купите несколько павербанков и заряжайте их время от времени, чтобы устройства всегда были готовы к отключениям света.
- Термобелье. Лучше всего купить сразу несколько (чтобы была сменка).
- Свечи. Лучше брать восковые свечи или стеариновые. А вот парафиновые хоть и дешевые, но сгорают очень быстро.
- Спички и зажигалки (чтобы не пользоваться электроплитой или газовой плитой с автоматическим зажиганием).
- Радиоприемник на батарейках. Эта покупка поможет узнавать свежие новости при условии, когда телевизор не работает, а смартфон разрядился.
- Фонарик (карманный). Это – хороший источник света в условиях блекаута, который, несомненно, часто бывает гораздо удобнее свечи.
- Батарейки (комплект). Они подойдут не только для фонарика, но и других устройств, работающих на батарейках.
- Запас пищи и воды, термос. Для этого лучше покупать те продукты, которые могут долгое время не портиться. Например, хлебцы, сухари, печенье в пачках, сало, горчица (или любой любимый соус в мягкой упаковке с завинчивающейся крышкой), консервы, мед, конфеты, цукаты, орехи и семена, каши и супы быстрого приготовления.
- Корм для домашних питомцев. Им нужно запастись минимум в неделю.
- Светильники и портативные плитки, чтобы готовить еду.
- Сухой спирт. С его помощью можно быстро и просто получить огонь.
- Аптечка. Домашнюю аптечку следует хорошо укомплектовать, ведь если не будет света, то купить лекарство скорее всего будет невозможно.
- Одеяла и пледы, теплая одежда. Этим всем лучше запастись на максимум, ведь электрические обогреватели и популярные сейчас электрические одеяла в условиях отсутствия света не помогут.