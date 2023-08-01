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Павербанки, светильники, термобелье и аптечка: что нужно иметь в случае блекаута

1 августа 2023, 14:55
Анна Голишевская редактор ленты
Світло
Источник: Unsplash

С зимы 2022 года украинцы поняли, что быть готовым к блекауту – значит принять все меры на случай длительного отсутствия электроэнергии, водоснабжения и отопления.

Если приобрести генератор нет возможности, нужно собрать домашнюю аптечку, теплые вещи, термобелье, одеяла, термосы, павербанки, свечи, газовые баллоны, керосиновые лампы и продукты. Что еще нужно иметь в случае блекаута – читайте в материале.

Что нужно иметь в случае блекаута: полный список вещей

  1. Павербанк и зарядки для мобильных устройств. Купите несколько павербанков и заряжайте их время от времени, чтобы устройства всегда были готовы к отключениям света.
  2. Термобелье. Лучше всего купить сразу несколько (чтобы была сменка).
  3. Свечи. Лучше брать восковые свечи или стеариновые. А вот парафиновые хоть и дешевые, но сгорают очень быстро.
  4. Спички и зажигалки (чтобы не пользоваться электроплитой или газовой плитой с автоматическим зажиганием).
  5. Радиоприемник на батарейках. Эта покупка поможет узнавать свежие новости при условии, когда телевизор не работает, а смартфон разрядился.
  6. Фонарик (карманный). Это – хороший источник света в условиях блекаута, который, несомненно, часто бывает гораздо удобнее свечи.
  7. Батарейки (комплект). Они подойдут не только для фонарика, но и других устройств, работающих на батарейках.
  8. Запас пищи и воды, термос. Для этого лучше покупать те продукты, которые могут долгое время не портиться. Например, хлебцы, сухари, печенье в пачках, сало, горчица (или любой любимый соус в мягкой упаковке с завинчивающейся крышкой), консервы, мед, конфеты, цукаты, орехи и семена, каши и супы быстрого приготовления.
  9. Корм для домашних питомцев. Им нужно запастись минимум в неделю.
  10. Светильники и портативные плитки, чтобы готовить еду.
  11. Сухой спирт. С его помощью можно быстро и просто получить огонь.
  12. Аптечка. Домашнюю аптечку следует хорошо укомплектовать, ведь если не будет света, то купить лекарство скорее всего будет невозможно.
  13. Одеяла и пледы, теплая одежда. Этим всем лучше запастись на максимум, ведь электрические обогреватели и популярные сейчас электрические одеяла в условиях отсутствия света не помогут.
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