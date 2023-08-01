С зимы 2022 года украинцы поняли, что быть готовым к блекауту – значит принять все меры на случай длительного отсутствия электроэнергии, водоснабжения и отопления.

Если приобрести генератор нет возможности, нужно собрать домашнюю аптечку, теплые вещи, термобелье, одеяла, термосы, павербанки, свечи, газовые баллоны, керосиновые лампы и продукты. Что еще нужно иметь в случае блекаута – читайте в материале.

Что нужно иметь в случае блекаута: полный список вещей