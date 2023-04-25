Свіжі овочі дуже корисні для здоровʼя. Вони позитивно впливають на роботу кишківника, підтримують мікрофлору, звільняють від продуктів обміну речовин та токсичних сполук.

Крім того, овочі вважаються важливим джерелом клітковини та пектину. Аби отримати від свіжих овочів усю користь, необхідно знати, як правильно їх мити.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно мити овочі та на якому етапі це потрібно робити.

Навіщо мити овочі

Миття овочів перед вживанням – важлива та обовʼязково процедура. Перш за все, це допомагає позбутися від залишків ґрунту та пилу, які можуть осідати на плодах.

Також на овочах можуть міститися різноманітні мікроби та пестициди. Особливо, якщо ви купуєте овочі в магазинах.

Саме тому правильне миття допомагає знизити ризик споживання хімічних речовин та отримати від овочів лише користь!

Як правильно мити овочі

Що стосується домашніх овочів з городу, то процес миття має бути наступним:

Спершу помийте руки з милом.

Ретельно переберіть усі овочі. Гнилі варто викинути або відрізати пошкоджені місця.

Відсортовані овочі промийте під проточною прохолодною водою. Для твердих овочів, наприклад, моркви, огірків чи буряку, можна використати спеціальну щіточку для очищення.

Після миття протріть їжу чистим паперовим рушником – це важливий момент!

Наостанок знову вимийте руки з милом.

До речі, фрукти та овочі, які мають не їстівну шкірку, теж потрібно мити. Це стосується бананів, кавунів, буряку тощо.

Існує ще один спосіб, який також допоможе якісно вимити овочі:

Спершу потрібно приготувати спеціальний розчин: зʼєднайте 1 л. води та 1 ст.л харчової соди. Помістіть в миску з розчином овочі на 10-15 хв.

Цей спосіб підходить для будь-яких овочів, оскільки сода не змінює смак продукту, її не потрібно змивати і вона абсолютно безпечна.

Також до води, де замочуються овочі, можна додавати олію чайного дерева (кілька крапель на один літр). Вона має антисептичну дію, яка допомагає очистити плоди. Достатньо 3-5 хв такого замочування.

Але якщо будете додавати олійку, то після не забудьте промити овочі під проточною водою.

Коли потрібно мити овочі – перед вживанням чи зберіганням

Овочі потрібно мити безпосередньо перед вживанням! Робити це раніше не варто, адже ви просто зіпсуєте їжу.

Особливо це стосується магазинних овочів, які часто мають на поверхні речовини, які захищають їх від псування. Якщо ви купили овочі, але збираєтесь готувати пізніше, варто просто сховати їх у темне прохолодне місце.

Крім того, якщо мити овочі завчасно до вживання, то залишки води та вологи стануть причиною підгнивання їжі.

Як не можна мити овочі

Не можна мити овочі гарячою водою. При високих температурах деякі види сирих овочів втрачають частину своїх поживних властивостей – навіть якщо на вигляд нічого не змінюється.

Також не слід мити овочі із використанням мийних засобів, мила чи прального порошку. Річ у тім, що шкірка плодів пориста, тому побутові мийні засоби можуть поглинатися овочами.