Свежие овощи очень полезны для здоровья. Они положительно влияют на работу кишечника, поддерживают микрофлору, освобождают от продуктов обмена веществ и токсичных соединений.

Кроме того, овощи считаются важным источником клетчатки и пектина. Чтобы получить от свежих овощей всю пользу, необходимо знать, как правильно их мыть.

Факты ICTV узнавали, как правильно мыть овощи и на каком этапе это нужно делать.

Зачем мыть овощи

Мытье овощей перед употреблением — важная и обязательно процедура. Прежде всего, это помогает избавиться от остатков почвы и пыли, которые могут оседать на плодах.

Также на овощах могут содержаться различные микробы и возможные пестициды. Особенно, если вы покупаете овощи в магазинах.

Именно поэтому правильное мытье помогает снизить риск потребления химических веществ и получить от овощей только пользу!

Как правильно мыть овощи

Что касается домашних овощей с огорода, то процесс мытья должен быть следующим:

Сначала вымойте руки с мылом.

Тщательно переберите все овощи. Гнили стоит выбросить или отрезать поврежденные места.

Отсортированные овощи промойте под проточной прохладной водой. Для твердых овощей, например, моркови, огурцов или свеклы, можно использовать специальную щеточку для очистки.

После мытья протрите пищу чистым бумажным полотенцем — это важный момент!

Напоследок снова вымойте руки с мылом.

Кстати, фрукты и овощи, которые имеют несъедобную кожуру, тоже нужно мыть. Это касается бананов, арбузов, свеклы и т. д.

Существует еще один способ, который также поможет качественно вымыть овощи:

Сперва нужно приготовить специальный раствор: соедините 1 л. воды и 1 ст. л. пищевой соды.

Поместите в миску с раствором овощи на 10-15 мин.

Этот способ подходит для любых овощей, поскольку сода не меняет вкус продукта, ее не нужно смывать и она абсолютно безопасна.

Также в воду, где замачиваются овощи, можно добавлять масло чайного дерева (несколько капель на один литр). Она обладает антисептическим действием, которое помогает очистить плоды. Достаточно 3-5 мин такого замачивания.

Но если будете добавлять масло, то после не забудьте промыть овощи под проточной водой.

Когда нужно мыть овощи — перед употреблением или хранением

Овощи нужно мыть непосредственно перед употреблением! Делать это раньше не стоит, ведь вы просто испортите еду.

Особенно это касается магазинных овощей, которые часто имеют на поверхности вещества, которые защищают их от порчи. Если вы купили овощи, но собираетесь готовить позже, стоит просто спрятать их в темное прохладное место.

Кроме того, если мыть овощи заблаговременно до употребления, то остатки воды и влаги станут причиной подгнивания пищи.

Как нельзя мыть овощи

Нельзя мыть овощи горячей водой. При высоких температурах некоторые виды сырых овощей теряют часть своих питательных свойств — даже если на вид ничего не меняется.

Также не следует мыть овощи с использованием моющих средств, мыла или стирального порошка. Дело в том, что кожура плодов пористая, поэтому бытовые моющие средства могут поглощаться овощами.