Різдво – це не лише святковий стіл із різноманітними смаколиками, а й традиції свята. Серед них – дідух, який символізує дух опікуна господарства. Його ставлять у кут і прикрашали різними кольоровими стрічками. Саме час з’ясувати, як зробити різдвяний дідух власноруч.

Як зробити дідуха у домашніх умовах

Не секрет, що обрядовий сніп робиться з колосків жита, пшениці чи вівса. Однак потрібні і ще кілька речей: колоски, соломинки, кольорові нитки та гілочки рослин – ялівцю та барвінку.

Щоб зробити дідух із пшениці, потрібно дотримуватися простої інструкції:

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Зберіть колоски з необмолочених колосків і відріжте стебла; Зі стебел сформуйте кілька пучків, обплетіть їх соломинками і кольоровими нитками по черзі; З’єднайте отримані пучки в один сніп, і зверху снопа прив’яжіть гілочку ялівцю та барвінку.

Варто зазначити, що колосків має бути більш ніж достатньо, щоб сніп мав пишний вигляд. Самі пучки також можна формувати різних розмірів – суворих правил щодо зовнішнього вигляду немає. Прикрашати його також можна на свій смак.

За традицією, сніп ставиться в кутку будинку на Різдво – зробити різдвяний дідусь своїми руками зможе навіть дитина. Головне, щоб він радував око і подарував відчуття свята.