Лучшие духи для женщин: как правильно выбирать и подборка

Чтобы выбрать идеальные духи недостаточно только прийти в магазин и купить первые, которые понравились. Аромат должен соответствовать вашему стилю, настроению, подчеркивать личные черты. Сложно? Вовсе нет!

Прочитав эту статью, вы узнаете, как среди всего многообразия ароматов выбрать лучшие духи для женщин, да еще и по выгодной цене!

Что нужно знать о женских парфюмах

Чтобы выбрать парфюм, который будет дарить вам наслаждение до последней капли, необходимо определиться, аромат из какой ольфакторной группы вам нравятся.

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Основные категории духов – это древесные, восточные, фруктовые, цветочные, цитрусовые, зеленые, океанические, пряные и альдегидные.

Например, в цветочных ароматах часто используются экстракты розы, гардении, герани и других цветов. Фруктовые композиции обычно содержат ноты разнообразных цитрусовых, яблока, груши.

Популярными составляющими восточных духов являются мускус, амбра, ваниль, а в пряных легко найти звездчатый анис или корицу.

Если вам нравится запах того или иного элемента, свежесть цитрусовых или зеленых духов, легкость океанических или чувственность древесных, это может помочь с выбором.

Разные духи имеют разную концентрацию ароматических элементов. Непосредственно духи (parfum) являются самыми концентрированными: они содержат 20-30% эссенций, остаются ощутимыми в течение всего дня после даже одного нанесения, и самые дорогие.

Далее располагается парфюмированная вода (eau de parfum), туалетная вода (eau de toilette) и одеколон (eau de cologne). У каждого из них, соответственно, меньшая концентрация, устойчивость и цена.

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На что обращать внимание, выбирая женский парфюм

Перед тем, как выбирать аромат, выясните, какой у вас тип кожи. Этот фактор в значительной степени влияет на поведение духов.

На сухой коже духи держатся слабее, поэтому есть смысл обратить внимание на высококонцентрированные ароматы. Если же кожа жирная, то вероятно, что ароматы будут раскрываться сильнее, а более низкая концентрация вполне вас удовлетворит.

Обязательно тестируйте духи правильно. Кожа, кроме сухости/жирности, отличается и по многим другим показателям, которые могут изменить запах парфюма.

Нанесите небольшое количество парфюма на запястье и подождите несколько минут (можете даже прогуляться в соседний отдел или магазин). Это поможет вам почувствовать всю композицию, а не только верхние ноты, которые быстро исчезают.

Спросите себя, как вы будете себя чувствовать, нося на себе тот или иной аромат на работе, прогулке, вечеринке и тому подобное.

Конечно, покупая в интернете, вы не сможете опробовать парфюм на себе. Впрочем, онлайн-шопинг иногда дает другие преимущества: вы можете приобрести свой любой парфюм в любимом магазине, или же попробовать новую композицию по низкой цене.

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Лучшие духи для женщин: подборка

Ищете советы по конкретному парфюму? Предлагаем вам свою подборку утонченных женских духов.

Хотите чувствовать себя в любом месте как во время выходных на природе? Выбирайте цветочные духи! Ноты ириса, жасмина, розы или ландыша помогут подчеркнуть женственность и элегантность и подарят легкую свежесть.

Отличный вариант для ежедневного использования — Bright Crystal от Versace.

Если активность и динамичность – это о вас, попробуйте океанические духи с нотами цитрусовых или цветов.

Вас гарантированно взбодрит и вдохновит ароматическая океаническая композиция Hermès Eau des Merveilles Bleue с древесными и зелеными нотами. Романтичный, офисный или вечерний – этот аромат подойдет к любому образу!

Любите быть загадочной и чувственной? Тогда древесные духи для вас — теплые и уютные, с нотами пачулей, кедра, сандалового дерева.

Цветочно-древесный аромат Givenchy Irresistible чарует не только палитрой ароматических элементов, но и своим теплом, светом и привлекательностью. Подчеркните свой природный шарм!

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